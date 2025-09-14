La Justicia obliga al alcalde a celebrar una Junta de la sociedad Promoción y Desarrollo de Guía El Juzgado de lo Mercantil número 3 ordena que el 24 de septiembre tenga lugar la sesión solicitada por Juntos por Guía para encargar una auditoría

Jesús Quesada Guía Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado que se celebre la Junta General extraordinaria de la sociedad municipal Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía solicitada por el grupo político Juntos por Guía el 11 de mayo y que no fue convocada por el alcalde, Alfredo Gonçalves, una sesión que tendrá lugar el 24 de septiembre con el orden del día propuesto por el líder de la oposición y anterior primer edil, Pedro Rodríguez.

La solicitud de celebración de esa junta general fue reclamada por el partido de la oposición después de que en el pleno del Ayuntamiento que tuvo lugar el 27 de febrero se produjera un cruce de acusaciones entre el alcalde y presidente de la Junta General y el concejal Felipe Pérez, cesado unos días antes como consejero delegado de la Sociedad de Promoción y Desarrollo, sobre la presunta gestión deficiente e irregular de esa entidad.

En aquel pleno, el alcalde expuso la gravedad de las supuestas irregularidades cometidas por Felipe Pérez, por un lado «no haciendo frente a las facturas que sí tenían consignación presupuestaria» y, por otro, «comprometiendo la empresa pública saltándose los procedimientos y el presupuesto disponible».

Ante el tiempo transcurrido sin que Alfredo Gonçalves hiciera la convocatoria, Juntos por Guía registró el 4 de abril un escrito dirigido al Secretario de la Junta y del Consejo de Administración recordando la obligación de celebrar esa sesión. A ese escrito contestó el Secretario el 10 de abril indicando que no accedía a notificar la convocatoria y atribuyendo esa responsabilidad al alcalde.

«Resulta de interés público municipal que en el seno del Pleno en funciones de Junta General extraordinaria se aclare la gestión de la compañía», mantenía Juntos por Guía en su solicitud, en la que incluía un orden del día, «para dotar de transparencia a su gestión», que el Juzgado de lo Mercantil obliga a tratar en la sesión del 24 de septiembre.

De este modo la Junta General extraordinaria tendrá que abordar la propuesta de Juntos por Guía de encargar una auditoría de gestión para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 sobre las subvenciones solicitadas, concedidas y abonadas o pendientes de ingreso que la compañía haya solicitado a terceros correspondientes al ejercicio 2024.

Juntos por Guía quiere que la auditoría analice también la adecuación del gasto asentado en contabilidad a las instrucciones de gestión económica y normas internas de contratación aprobadas e implantadas, así como su vinculación con los fines institucionales de la compañía correspondientes al ejercicio 2024, desagregada por rama de actividad y actuación o evento realizado, incluyendo la tramitación, gestión y pago de los patrocinios publicitarios, en el que conste fecha de pago, fecha de solicitud y disposición autorizando el pago.

El acuerdo judicial recuerda que si la junta general ordinaria o las generales previstas en los estatutos no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el secretario judicial o registrador mercantil correspondiente.

En este caso, explica el decreto judicial, queda acreditado que el órgano de administración no ha convocado la junta general extraordinaria solicitada por el socio Pedro Rodríguez, habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para ello, y procede, por tanto, acceder a convocarla.

«Inacción en su gestión»

El líder de Unidos por Gran Canaria en el Consistorio guiense, Felipe Pérez, fue destituido fulminantemente el 7 de febrero de este año de todas sus competencias en el Gobierno municipal por «la inacción en el área de Deportes y en su gestión de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Guía».

Felipe Pérez gestionaba las áreas de Actividad Física y Deporte, Bienestar Animal, Sanidad y Salud Pública desde la toma de posesión de Alfredo Gonçalves como alcalde, en septiembre de 2024, tras prosperar la moción de censura contra Pedro Rodríguez con diez votos a favor de cinco partidos: PSOE, PP, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria y Ahora Guía.

Desde su cese el Gobierno municipal está conformado por nueve ediles.