Juntos por Guía desmiente al alcalde Alfredo Gonçalves

CANARIAS7 Guía Jueves, 13 de febrero 2025, 17:37 Comenta Compartir

Juntos por Guía acusa al alcalde socialista, Alfredo Gonçalves, de esconderse detrás de comunicados de prensa para no dar la cara ante la grave crisis política en la que se encuentra el grupo de gobierno. En una nota informativa, Juntos por Guía recalca que «ante la grave crisis política que atraviesa el grupo de gobierno, causada por el alcalde Alfredo Gonçalves, al retirar las áreas delegadas al cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria, Felipe Pérez, no se han aclarado los verdaderos motivos de esta. El oscurantismo con el que se viene manejando este asunto, escondiéndose detrás de comunicados de prensa fundados en falsedades, pues es público y notorio que el presidente de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, no se ha reunido en ningún momento con Felipe Pérez, no hacen sino enturbiar un asunto que requiere transparencia al verse comprometida la gobernabilidad del municipio, creando una cortina de humo sobre la gestión interna del grupo de gobierno«.

El comunicado de Juntos por Guía continúa destacando que «resulta llamativo que la moción de censura del pasado mes de septiembre se justificó para dar una mayor transparencia a la gestión política municipal y sean los partidos políticos firmantes los que se traicionen aflorando las verdaderas razones que se apuntaron en su momento para censurar al alcalde Pedro Rodríguez, lo que demuestra que se trataba de tomar el poder a cualquier precio, acordado fuera del municipio y de espaldas a los intereses de los guienses. El grupo de gobierno, una vez anunciada la ruptura del pacto por el partido político Unidos por Gran Canaria, se queda sin legitimidad para gobernar el municipio de Guía ya que esa formación política, encabezada por Felipe Pérez en las pasadas elecciones obtuvo mil quinientos votos, que sumados a los de Juntos por Guía conforman la oposición en la Corporación municipal con la mayoría de los votos de los guienses«.

Temas

Unidos por Gran Canaria