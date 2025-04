Juntos por Guía denuncia la dejadez que sufren los vecinos de La Atalaya con constantes cortes de luz

CANARIAS7 Santa María de Guía Lunes, 14 de abril 2025, 17:03 Comenta Compartir

El grupo político Juntos Por Guía ha denunciado públicamente la situación insostenible que viven los vecinos de La Atalaya, quienes llevan varios días sufriendo cortes de luz sin que se haya tomado ninguna medida efectiva para solucionar el problema. Según los vecinos afectados, la falta de alumbrado público ha generado una creciente preocupación por la seguridad y la calidad de vida en uno de los barrios más poblados del municipio. Una problemática que se ha repetido en los últimos meses.

Desde Juntos Por Guía lamentan la inacción del concejal del barrio, José Manuel Santana, quien no ha ofrecido respuesta ni soluciones a los residentes. Igualmente, lamentan la falta de implicación del concejal delegado de Alumbrado Público, Juan Jiménez, también miembro de su partido, que no ha actuado para restablecer un servicio básico para la ciudadanía. «Los vecinos de La Atalaya merecen una atención digna y una respuesta inmediata. No es admisible que se mantenga este abandono mientras los responsables miran hacia otro lado«, denunció un portavoz del grupo.

Desde Juntos Por Guía exigen a José Manuel Santana y a Juan Jiménez que actúen con urgencia para devolver la normalidad al barrio y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.