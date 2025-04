Juana Santana, pregonera de las fiestas de San Antonio de Padua, en Moya

CANARIAS7 Moya Martes, 29 de abril 2025, 11:55 Comenta Compartir

Juana Santana será la pregonera de las fiestas de San Antonio 2025 de la Villa de Moya, un pregón que tendrá lugar el viernes 30 de mayo en el balcón de la Casa-Museo Tomás Morales y que marcará el inicio de unas fiestas que se alargarán hasta el 16 de junio con actos para toda la familia. La tradicional romería se celebrará el sábado 14 de junio.

La Villa de Moya rinde así homenaje a una de sus vecinas más ilustres, Juana del Pilar Santana Falcón, más conocida como Juana, que regenta una tienda de aceite y vinagre que perdura en el casco urbano tras más de 150 años abierta, pasando de generación en generación hasta las manos de Juana, quien la ha dirigido en los últimos 30 años.

«Este año no teníamos ninguna duda de la persona que debía dar el pregón. Juana es una de las vecinas más emblemáticas y carismáticas del municipio, siempre tiene la frase, el descaro y la ocurrencia perfecta para ponernos a todos en nuestro sitio con su gracia. Es por eso que desde el grupo de gobierno no tuvimos dudas y sabíamos que era la persona indicada, otra historia ya fue contárselo a ella…», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

Tampoco Juana quiere recordar ese momento. «Cada vez que los veo por la calle les digo lo mismo: ¡para qué tuvieron que acordarse de mí¡'», resalta la pregonera. La tienda fue puesta en marcha por sus abuelos paternos, después estuvo a cargo de sus padres y ahora ya lleva muchos años en sus manos.

«Mi comienzo aquí fue accidental. Yo trabajaba en una empresa en Las Palmas y me quedé en el paro. Cuando se me acabó el paro empecé a trabajar aquí y hasta hoy, más de 25 o 30 años después, quién me lo iba a decir en aquel momento», añade.

Ella es santo y seña dentro del municipio. Todos los vecinos han pasado por su famosa tienda, que siempre llama la atención de todos aquellos que visitan la Villa de Moya. Una tienda de las de antaño, pintoresca y característica que guarda innumerables historias y recuerdos. Un punto emblemático desde el que se ha visto tejer la historia del municipio y crecer generaciones que siempre recordarán que 'Casa de Juana' representa la historia viva de quiénes le dieron la vida.

Una historia que ahora ella intentará plasmar el día del pregón y que la tiene con un nudo en el estómago. «Yo en un primer momento no me creí lo que me decían, pensaba que estaban bromeando pero cuando vi que iba en serio ya se me puso un nudo en el estómago que no se me va. Para mi es una gran responsabilidad. Desde ese día he ido apuntando ideas en un libreta, pero ahora tengo que ponerlas en orden. Son muchas vivencias las que plasmar», señala con su simpatía y desparpajo habitual.