50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo
Las ayudas de inmersión lingüística han duplicado este año las plazas y el presupuesto | Además, como novedad, se ha incorporado Alemania como nuevo destino con otras 10 plazas
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:53
La consejera de Educación del Cabildo, Olaia Morán, despidió este miércoles en el Aeropuerto de Gran Canaria a los 50 jóvenes que partieron a Irlanda para aprender inglés gracias a las becas de inmersión lingüística de la corporación insular.
Estos alumnos de 4º de la ESO estudian en centros públicos de la isla y vivirán una estancia de 14 semanas durante el primer trimestre del curso escolar en distintas ciudades irlandesas. Allí convivirán con familias locales, asistirán a clases regladas y participarán en actividades culturales, deportivas y sociales.
El Cabildo ha duplicado este año las plazas y el presupuesto respecto a su primera edición. Además, como novedad, ha incorporado Alemania como nuevo destino con otras 10 plazas.
El alumnado se seleccionó mediante concurrencia competitiva, atendiendo al expediente académico y a factores como la renta familiar.
