50 jóvenes grancanarios se van a Irlanda para aprender inglés con becas del Cabildo Las ayudas de inmersión lingüística han duplicado este año las plazas y el presupuesto | Además, como novedad, se ha incorporado Alemania como nuevo destino con otras 10 plazas

Jóvenes de 4º de ESO de Gran Canaria que viajaron a Irlanda con becas del Cabildo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:53 | Actualizado 13:01h.

La consejera de Educación del Cabildo, Olaia Morán, despidió este miércoles en el Aeropuerto de Gran Canaria a los 50 jóvenes que partieron a Irlanda para aprender inglés gracias a las becas de inmersión lingüística de la corporación insular.

Estos alumnos de 4º de la ESO estudian en centros públicos de la isla y vivirán una estancia de 14 semanas durante el primer trimestre del curso escolar en distintas ciudades irlandesas. Allí convivirán con familias locales, asistirán a clases regladas y participarán en actividades culturales, deportivas y sociales.

El Cabildo ha duplicado este año las plazas y el presupuesto respecto a su primera edición. Además, como novedad, ha incorporado Alemania como nuevo destino con otras 10 plazas.

El alumnado se seleccionó mediante concurrencia competitiva, atendiendo al expediente académico y a factores como la renta familiar.