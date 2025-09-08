José Vélez, estrella del programa de las Fiestas de San Rafael de Vecindario El artista grancanario ofrecerá un concierto gratuito el 26 de octubre en el recinto ferial, un espacio que puede albergar hasta 8.000 personas

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18

El área de Festejos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ya está perfilando el programa de fiestas en honor a San Rafael, en Vecindario, y ha programado un concierto gratuito del cantante grancanario José Vélez para el día 26 de octubre, a partir de las 20.00 horas.

La actuación del artista canario más internacional está prevista en el recinto ferial de Vecindario. Aunque aún queda tiempo para establecer el plan de seguridad del evento, este espacio podría albergar la presencia de alrededor de 8.000 personas, por lo que será seguramente un concierto multitudinario.

La concejala de Festejos, Arminda Santana, explicó que para el municipio es un honor contar con la actuación de un artista de su prestigio y además canario, que ha llevado «nuestro pueblo y nuestro territorio por todo el mundo».

Casi una hora y media de espectáculo

Asimismo, espera que tanto vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana, como de otras partes de la isla, se acerquen a Vecindario para disfrutar de este espectáculo. El concierto tiene previsto una duración de alrededor de una hora y media, y sin duda hará un repaso de los mayores éxitos de su larga carrera musical.

El cantante teldense, en plena gira por España y Latinoamérica, fue el encargado de abrir el pasado viernes las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna, en Tenerife, con una espectacular actuación, y en agosto actuó también en San Bartolomé, en la isla de Lanzarote.

Mientras tanto el Ayuntamiento continúa con la preparación de las fiestas copatronales del municipio, que ya tienen un cartel diseñado por Javier Rada Aós, escogido en el mes de agosto tras un concurso. El diseño representa a dos personas con vestimenta típica canaria bailando en una plaza con las banderas de la fiesta, y debajo anunciando 'Fiestas de San Rafael 2025 del 17 de octubre al 2 de noviembre de 2025'.