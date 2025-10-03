José Vélez actuará el 26 de octubre en las fiestas de San Rafael de Vecindario Santa Lucía de Tirajana presenta el programa festivo, entre el 17 de octubre y el 2 de noviembre | Incluye un homenaje a Pedro Grimón, defensor de la cultura popular canaria

El cantante José Vélez actuará en las fiestas de San Rafael de Vecindario, el 26 de octubre próximo, con entrada libre y en el recinto ferial, como cierre al día grande. Protagonizará uno de los actos estrella del programa organizado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que incluirá también un homenaje a Pedro Grimón, defensor de la cultura canaria fallecido recientemente. El pregón, el 17 de octubre, correrá a cargo del folklorista Manolo Matos.

Entre el casi medio centenar de actividades, que se prolongarán hasta el 2 de noviembre, figuran conciertos de Bejeque o Aduén Amaya, de grupos como Guagua Band, Makana Conection, Los 600 o Maldita EGB, actuaciones de humor con Darío López y Yeray Rodríguez, actividades deportivas como la Milla Urbana o torneos de petanca y de dominó.

El viernes 17 de octubre, después del pregón de Manolo Matos, se realizará el homenaje a Pedro Grimón. La noche terminará con tres espectáculos musicales : 'Una noche con Chavela' con Thania Gil y 'Tributo a Hombres G' y 'Tributo a Canto del loco'.

El sábado 18 será la celebración de la 'XXXIV Milla Urbana San Rafael', con la colaboración del club UAVA. Ese mismo día habrá torneo de petanca y torneo de dominó. Por la tarde será el 'Suresanta on tour' y a las 18.00 horas las mascotas serán protagonistas con la Pasarela Canina de adopciones y el Concurso Romería Canina. Por la nochr habrá tenderete canario con parrandas, un 'Tributo a Manny Manuel' y verbena.

El domingo 19 será la Exposición de Coches, Motos y Bicicletas, y a las 20.00 horas empezará la noche de humor con Yeray Rodríguez y Darío López. Del lunes 20 al jueves 23 habrá tardes de infancia, baile de mayores y tarde juvenil. El viernes 24 de octubre será el Festival Folklórico a las 20.00 horas y después, la noche de versiones con Los 600 y Maldita EGB.

El sábado 25 de octubre, por la mañana, tendrá lugar el Torneo de Zanga y por la tarde, la romería ofrenda desde el cruce de Sardina hasta la plaza de San Rafael. Por la noche se organizará la Noche de verbena con Orquesta Star Music, Grupo Leyenda Joven y Orquesta Armonía Show. Y el domingo 26 de octubre, a las 20.00 horas, dará un concierto José Vélez en el Recinto Ferial.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y la concejala de Festejos, Arminda Santana, presentaron este viernes el programa de las fiestas que ya se puede ver en la web municipal www.santaluciagc.com y en las redes del Ayuntamiento. El día grande será el 26 de octubre, con la misa y posterior procesión de la imagen de San Rafael.

«Estas fiestas de San Rafael son, junto a las de Santa Lucía, las más importantes de nuestro municipio; por eso cada año desde el Ayuntamiento hacemos un esfuerzo importante para tener actividades que lleguen a todos los públicos; aunque las organiza el área de Festejos, estas fiestas no serían posible sin la colaboración de otras áreas como Servicios Públicos, Limpieza Viaria, Servicios Públicos o Policía'.

Homenaje a Pedro Grimón

«Estoy convencido de que tendremos un gran pregón con Manolo Matos y me alegra ese merecido homenaje al defensor de la cultura popular canaria Pedro Grimón», apuntó el alcalde. Por su parte, la concejala Santana agradeció a «los colectivos sociales y deportivos que han colaborado para la realización de este programa de actos, a la gente del Punto J, y muchos colectivos culturales, diferentes áreas municipales y a la parroquia de San Rafael, porque entre todos y todas hacen posible la realización de estas fiestas».

El diácono de la parroquia de San Rafael, Paco Miras, agradeció al Ayuntamiento «su apoyo« a la realización de estas fiestas copatronales del municipio. »Espero que San Rafael nos ayude a todos en el camino de la vida para que haya diálogo, convivencia y tranquilidad, y que disfrutemos de las fiestas y seamos solidarios y nos acordemos de quienes menos tienen».

El jueves 30 de octubre tendrá lugar la Noche de Tapas en la Avenida de Canarias. Y el viernes 31, la Noche de música del Sureste, con la actuación de las bandas La Guagua Band, Makana Conection y Neketán Pinchadiscos.

El sábado por la mañana, en la Avenida de Canarias, se celebrará el evento solidario 'Un corte, una ilusión', donde el colectivo Barbería hará un corte de pelo masculino por siete euros y un juguete que después será donado. El sábado 1 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Plaza de San Rafael, se escenificará el espectáculo 'Bejeque en México'. Después tendrá lugar un 'Tributo a Shakira' y una verbena.

El domingo 2 de noviembre acaba el programa de fiestas con la 'Vecindario Family Jumping', prueba deportiva de obstáculos para familias que tendrá lugar por la mañana en la Avenida de Canarias. Por la tarde habrá talleres de salsa, de bachata y Rueda Latina. También las actuaciones de la Orquesta Maracaibo y la Orquesta Salsa 7.