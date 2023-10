José María Ponce se va recuperando poco a poco «tras pasar la etapa más dura de mi vida»

Encontró en Unidos por Gran Canaria la ilusión perdida por la política y en plena vorágine de campaña electoral, como candidato al Cabildo de Gran Canaria, José María Ponce hizo un pequeño receso para participar en el Rally Islas Canarias. Nadie podría imaginar lo que iba a ocurrir. El 5 de mayo, en un tramo que atravesaba el municipio de Gáldar, entre las localidades Fagajesto y Juncalillo, en una curva a derechas y en subida, el vehículo que conducía José María Ponce se quedaba sin frenos y se empotraba contra un muro. Rotura de cinco costillas, clavívula, cuatro vértebras, pelvis y sacro. «No me quedé parapléjico para toda la vida por centímetros», apostilla. Ahí se acabó la campaña electoral, pero se inició un largo periplo que está a punto de cumplir seis meses de una enorme dureza particular y familiar.

«No me esperaba tener con un vehículo nuevo y poco potente un accidente de estas características. A mi mujer y a mi hijo siempre les digo que desde hace años yo marco un nivel de seguridad que no lo paso, salvo en alguna ocasión especial que esté peleando por un puesto, pero ese margen de seguridad se rompe cuando tienes un fallo mecánico, y eso fue lo que ocurrió. Cuando te quedas sin frenos te quedas sin frenos y no hay más que hacer», relata. Aquel mes de mayo era de una vorágine total para José María Ponce. «No pude estar en los 20 últimos días de campaña, no pude participar en debates y al final parece mentira pero 629 votos me apartaron de ser consejero del Cabildo y cumplir con las expectativas que UxGC nos habíamos fijado. Logramos casi 18.000 votos, que no está mal para un partido poco conocido como el nuestro», afirma.

Este proceso «ha sido el más duro de mi vida, no solo para mí sino para mi familia, en especial para mi mujer que ha hecho de cuidadora, de enfermera, etc», comenta con firmeza una persona que ha pasado por tres intervenciones quirúrgicas. La última fue para solucionar que las terminaciones nerviosas me impedían hacer pis y estaba sondado desde el momento del accidente. A raíz de esa intervención solventaron ese problema y cambió mi vida. He empezado a ser más autónomo y he notado un cambio tremendo», declara como si recibiese un suspiro de vida.

José María Ponce estuvo tres meses ingresado en Hospitales San Roque y 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. «Aprovecho esta oportunidad que me brinda CANARIAS7 para agradecer a todo el personal médico y auxiliar de San Roque su trato, cariño y profesionalidad, así como a todas las personas que se han preocupado por mí con mensajes, llamadas o a través de las redes sociales. Con 49 años de carrera deportiva ha sido impresionante la respuesta que he recibido, pero también sorprendido con determinadas ausencias. Al final estas situaciones te demuestran quiénes son tus verdaderos amigos».

Ponce se va recuperando día a día, en un proceso que aún es muy largo. Ya, ayudado de muletas, puede caminar unos 45 minutos y empieza a ser algo más autónomo y algo más lúcido de mente, ya que la medicación lo tenía «empantanado». De los 72 kilos de peso que Ponce tenía en mayo pasó a 58, y ahora ya ha subido a 64.

Cinco kilómetros antes del accidente el vehículo le dio el primer aviso, «pero me cogió luego desprevenido porque iba subiendo. Cuando hizo el primer fallo de frenos iba bajando y es normal porque tensas mucho el freno, pero después de eso me quedaban dos kilómetros a meta y no tenía por qué dudar del freno. Y en subida me lo hizo donde más recta había, y ahí se me fue el pedal totalmente abajo. Le grité al copiloto no tengo frenos, él se preparó y yo me preparé en la medida de lo posible, hice un último intento de frenar con el freno de mano y solo frenó la rueda trasera derecha, insuficiente totalmente», rememora. El dolor multineuropático es su principal dificultad, así como la afectación de las terminaciones nerviosas de su pierna izquierda.

«Quería alargar mi carrera deportiva y cumplir con el compromiso con UxGC. Esas ilusiones se quedaron en el tintero. El año que viene cumplo 50 años en activo y me temo que no volveré a subirme a un coche de carreras para celebrarlo, aunque tajantemente no quiero decirlo. Mi principal meta es recuperar mi calidad de vida, volver a caminar y estar sentado todo el tiempo que quiera».

«Mi etapa política ya acabó, apoyaré a UxGC pero no en cargo público. Mi carrera deportiva ya se verá». José María Ponce, como gran deportista, sigue luchando a diario por su recuperación con una gran disciplina.