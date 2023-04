Ithaisa Suárez pide piedad con el hermano menor de Yéremy Vargas

Ithaisa Suárez ha explicado en su cuenta de TikTok que su hijo, el hermano menor de Yéremy Vargas, se encuentra ingresado en un psiquiátrico. En el video destaca que su hijo está enfermo y que atraviesa una situación dramática, y pide que no hagan más sangre.

«Gracias a todas esas personas que hicieron una bola por todo lo que estaba pasando, mi hijo ha sufrido un revés y me he visto en la obligación como madre de pararle los pies», cuenta Suárez.

«Mi hijo está enfermo, tiene estrés postraumático, ansiedad, lo están ayudando en un centro y me parece increíble que se esté manchando su imagen«, apunta Ithaisa. »Estoy destrozada como madre, indignada, quiero dejar claro que mi hijo no es malo, está enfermo por todo lo que ha pasado desde pequeñito«.

Ithaisa cuenta que no podía más con la situación y que no ha sido fácil de gestionar. «Esto me está costando la vida, tengan piedad con él«, suplica Ithaisa.

Procedimiento usual

La denuncia policial por parte de la familia de un enfermo psiquiátrico es un procedimiento necesario, establecido por ley, para requerir que un juez de permiso al ingreso hospitalario de una persona en contra de su voluntad, ya sea menor o mayor de edad.

Por eso, la detención de Aidan fue un paso del proceso, acompañado de un informe de un psiquiatra forense y la orden judicial del ingreso. Es un procedimiento normal con los enfermos psiquiátricos y que solo se puede suplir si el enfermo ha sido incapacitado judicialmente.

La incapacitación judicial de un enfermo psiquiátrico es un paso más complejo, pero que hace que la familia no tenga que denunciar cada vez que necesite ayuda. Al igual que se da así su traslado inmediato, sin que tenga que pasar por comisaría mientras espera el informe del forense.