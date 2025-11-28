Una inversión de 687.000 euros pondrá al día los 34 bungalows de Tajaraste Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana da la licencia que permitirá también mejorar la piscina del complejo y construir cuatro nuevas

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:56

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha concedido la licencia para la renovación integral del complejo turístico Tajaraste, situado en la calle Finlandia de Playa del Inglés, un proyecto que supondrá una inversión de 687.365,60 euros destinada a modernizar en profundidad sus 34 bungalows, mejorar todas las zonas comunes y actualizar completamente las instalaciones del establecimiento. La actuación incluye también la modificación de la piscina principal y la construcción de cuatro nuevas, lo que permitirá elevar de forma significativa la calidad del complejo y su competitividad dentro de la oferta turística del municipio.

La propuesta recoge un conjunto de trabajos de reforma que abarcan la renovación estética y funcional de los bungalows, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias, la sustitución de carpinterías, la mejora de accesibilidad, la modernización de elementos exteriores y la adecuación de los espacios comunes a estándares actuales de eficiencia y confort.

El proyecto contempla un rediseño técnico de la piscina general y la implantación de cuatro vasos independientes, alineados con las nuevas tendencias del sector turístico. El proyecto cumple con todos los parámetros del planeamiento vigente y no altera la volumetría original ni incrementa alturas, edificabilidad u ocupación, al estar ubicado en Suelo Urbano Consolidado con uso turístico tipo bungalows.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó la relevancia de esta obra. «Estamos facilitando que los complejos de Playa del Inglés den un salto de calidad y se adapten a las exigencias actuales del mercado. Modernizar nuestros establecimientos es fundamental para seguir siendo un destino competitivo».

Una modernización profunda sin alterar su volumen original El expediente detalla que la actuación cuenta con un presupuesto de 499.165 euros para la reforma de los bungalows y zonas comunes, y 188.199 euros para la intervención en la piscina general y las cuatro nuevas. Según la concejala delegada del área, Davinia Ramírez, «esta obra representa una modernización profunda del complejo sin alterar su volumen ni su configuración original. La clave está en que se trata de una mejora integral que actualiza todas las instalaciones y espacios, aumenta la seguridad y la eficiencia energética y reposiciona el establecimiento, pero respetando plenamente los parámetros urbanísticos y la ordenación del área turística. Es un ejemplo claro de cómo se puede renovar lo existente sin generar impactos adicionales en el entorno».