Inspección del Trabajo indaga supuestos incumplimientos en una empresa acuícola de Gran Canaria

Inspección de Trabajo de Las Palmas investiga una denuncia presentada por un extrabajador contra la empresa acuícola Aquanaria SL por supuestos incumplimientos, tanto en materia de derechos laborales, que incluye una reclamación salarial, como de limpieza de las instalaciones. Este periódico quiso recabar la versión de la compañía, pero optaron por la prudencia dado que no conocen la denuncia. Es más, ni siquiera se les ha notificado.

Entre las irregularidades apuntadas ante el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social figuran la falta de baño habilitado en las embarcaciones, lo que obliga a los trabajadores, siempre según la denuncia, a hacer sus necesidades por la borda de los barcos.

También advierte de que no se limpian adecuadamente las jaulas marinas, que se dejan morir las gaviotas que quedan atrapadas dentro de las jaulas y que las embarcaciones son pilotadas «por trabajadores que no cumplen con los requisitos de titulación adecuadas y son ocupadas diariamente por más empleados de los autorizados conforme al tipo de embarcación».

Igualmente se queja de la «falta de una señalización correcta de las ojivas (no se indica si las botellas son de oxígeno o aire, con el peligro y riesgo inminente que ello conlleva)» y de que las jaulas «presentan en sus fondos residuos importantes que dañan al medio ambiente y al ecosistema», en concreto, las situadas en el centro de trabajo del Castillo del Romeral, en la costa de San Bartolomé de Tirajana.

Añade que tampoco se tratan adecuadamente los residuos orgánicos del pontón de ese mismo centro del Castillo del Romeral. Es más, apunta que Aquanaria a día de la fecha no dispone de una empresa gestora para esos residuos, «con el peligro que ello conlleva pra la salud de las personas al tratarse de una empresa de alimentación». Otra supuesta irregularidad es que «la administración de antibióticos a los peces no cumple el protocolo debido, porque no es ordenada debidamente por un veterinario».

Y respecto a los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales citan que los distintos elementos del equipo personal de los buzos no se almacenan en lugares adecuados; que el compresor que se utiliza para reponer el oxígeno de las botellas de los buceadores se halla en lugar «sucio, inadecuado, sin mantenimiento y sin tapa al calentarse continuamente»; y que no existe cámara hiperbárica a disposición de los empleados.