Inofensivos y en peligro de extinción

La presencia de al menos dos ejemplares de peces martillo este domingo pasado en aguas de la playa de Patalavaca, en Mogán, sembró cierta alarma social y obligó al Ayuntamiento a cerrar la cala al baño como medida de precaución, pero expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) subrayan que, por lo general, esta especie, y más tratándose de juveniles, es inofensiva y huye de los seres humanos.

José Juan Castro, doctor en Ciencias del Mar y director del departamento de Biología de la ULPGC, entiende la decisión municipal en tanto que siempre es mejor prevenir que curar, pero deja claro que este tipo de peces, conocidos también como cornudas, son muy habituales en aguas canarias y que lo preocupante es que dejaran de aparecer.

«Lo raro sería que no los viéramos; su presencia es un indicador de buena salud del ecosistema marino canario», advierte Castro. En ese sentido, no ve motivo para el revuelo montado, máxime si se tiene en cuenta que el pez martillo está considerada una especie en peligro de extinción, amenazada y en situación de vulnerabilidad.

Este especialista explica que estos animales se acercan a zonas costeras buscando aguas más cálidas o bien siguiendo algún posible cardumen, es decir, a la caza de una presa, de alimento. «Y más suele pasar si son juveniles, como parece ser el caso, algo más inmaduros y con menos experiencia, que se acercan a zonas de baño y con presencia de humanos, ante los que, en condiciones normales, se suelen mostrar huidizos». Según advierte, lo habitual es que estos peces se asusten.

De dos posibles especies

Castro ha podido observar los vídeos que se han estado difundiendo, pero aclara que con el simple visionado de las imágenes no le es posible identificar con claridad a cuál de las dos especies de tiburones martillo que se mueven por Canarias pertenecen los dos ejemplares de Patalavaca. Una podría ser 'Sphyrna zygaena' y otra, 'Sphyrna lewini', aunque Castro se decanta porque sean de la primera.

Como ejemplo de que no es tan raro que este tipo de animales se acerquen a la costa, este profesor e investigador universitario cita el caso del angelote, otro tipo de tiburón habitual en Canarias que pasa su primer año de vida en aguas del litoral.

Castro recuerda, además, que en el archipiélago habita una gran variedad de especies de tiburón, más de 50, por lo que, insiste, su avistamiento no solo no es raro, sino que debería ser un motivo de optimismo. No en vano, advierte, hay estudios que calculan que solo quedan en el mundo un 10% de los escualos que había hace 50 años.