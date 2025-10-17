Ingenio libera 17.000 metros cuadrados de suelo en Las Majoreras La Junta de Gobierno Local da luz verde a la ordenación de la Unidad de Actuación 9, que permitirá nuevos espacios comerciales, viales y zonas peatonales

CANARIAS7 Ingenio Viernes, 17 de octubre 2025, 18:27 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ingenio aprobó este viernes la reparcelación de la Unidad de Actuación 9, denominada 'Majoreras Sureste'. Se trata de un «paso decisivo» que abre la posibilidad de transformar un suelo de más de 17.000 metros cuadrados, que está actualmente en desuso, en un espacio con parcelas comerciales, viales y áreas peatonales, destacan desde el Consistorio.

El proyecto permitirá rematar el vacío existente al sureste del barrio de Las Majoreras, consolidando así su trama urbana y ofreciendo nuevas oportunidades para la inversión en estos terrenos, detallan desde el grupo municipal.

El suelo, valorado en 1,9 millones de euros, hasta ahora permanecía abandonado de cualquier actividad agrícola o económica, presentando únicamente algunas antiguas cuarterías. La mayor parte de las parcelas que conforman esta unidad son de propiedad privada, por lo que se procederá a indemnizar a las personas o entidades propietarias según el valor correspondiente, destaca el Consistorio en un comunicado.

Avance para el municipio

Tras la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, celebró este nuevo avance para el desarrollo del municipio. «Hemos aprobado la ordenación de 17.000 metros cuadrados en Las Majoreras, un suelo que no tenía actualmente ninguna actividad económica. Un honor decir que El Carrizal, hoy, da un pasito más», expresó la regidora.

Por su parte, en similares términos se manifestó el concejal de Urbanismo, Rayco Padilla, quien subrayó la importancia estratégica de esta actuación para el impulso de este sector de la Villa. «La ordenación de la Unidad de Actuación 9 Majoreras-Carrizal posibilitará la inversión, la riqueza y el empleo en nuestro municipio», puntualizó el edil.

Desde el Consistorio sostienen que con esta aprobación, el grupo de gobierno reafirma su compromiso con un modelo de crecimiento ordenado y que posibilite la dinamización económica del municipio.

Temas

Urbanismo

Ingenio