Ingenio impulsa una reforma integral de las Casas Consistoriales El proyecto se aprobará este lunes en el pleno y cuenta con una asignación de 250.000 euros del Plan de Cooperación

Cristina González Oliva Ingenio Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ingenio ha puesto en marcha un proyecto de mejora integral de las Casas Consistoriales, su sede administrativa ubicada en la plaza de la Candelaria. La actuación se aprobará este lunes en el pleno y contempla una renovación profunda del edificio para corregir deficiencias estructurales, mejorar la accesibilidad y modernizar sus instalaciones.

El inmueble no había sido objeto de una intervención integral en décadas, por lo que se busca preservar su valor institucional, garantizar su funcionalidad a largo plazo y ofrecer a la ciudadanía un espacio más moderno.

Y es que el edificio presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo, como filtraciones en lucernarios y sótanos, carpinterías en mal estado, problemas de humedad por capilaridad, distribución interior poco eficiente y escalones y pavimentos de madera deteriorados. También se han detectado fallos en instalaciones de climatización y necesidad de renovación de luminarias.

Entre otras cuestiones, la intervención contempla la sustitución o rehabilitación de carpinterías exteriores y colocación de láminas de control solar, la reordenación y mamparización de espacios interiores para mejorar privacidad y acústica, la instalación de nuevos equipos de climatización y luminarias LED y medidas para evitar el posado de palomas en la fachada. Además, la intervención garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en accesibilidad.

Las obras están incluidas en la anualidad 2026 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos financiado íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria, con una asignación económica de 250.000 euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses y saldrán a licitación por 236.287 euros.