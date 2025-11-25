Ingenio impulsa una ordenanza para regular los patinetes eléctricos El trámite se encuentra en fase de consulta pública

Cristina González Oliva Ingenio Martes, 25 de noviembre 2025, 18:40

El Ayuntamiento de Ingenio ha dado el primer paso para aprobar su primera ordenanza municipal que regulará el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes eléctricos, así como bicicletas y otros ciclos que cada vez ocupan más espacio en las calles del municipio.

El inicio del trámite ya está publicado en la web municipal y se encuentra en fase de consulta pública durante 15 días hábiles para recibir aportaciones.

El concejal de Policía y Orden Público, Rayco Padilla, explica en el documento que la futura ordenanza busca poner fin al vacío legal existente y dar respuesta al crecimiento acelerado de estas formas de movilidad, cuyo uso ha generado conflictos de convivencia y problemas de seguridad vial, especialmente en zonas compartidas con peatones.

La propuesta normativa incluye novedades como el principio de convivencia vial, que obliga a priorizar siempre al peatón y a quienes circulan en vehículos menos protegidos. Además, actualiza las reglas de circulación de bicicletas y ciclos de carga y establece por primera vez un marco específico para los VMP, tanto para usuarios particulares como para empresas de alquiler.

La ordenanza también prevé la obligación de autorización municipal para las compañías que operen con patinetes de uso compartido, y actualiza el régimen sancionador conforme a la normativa estatal de tráfico.

Según el documento, el objetivo del Ayuntamiento es favorecer una movilidad más sostenible, promover los desplazamientos a pie y en bicicleta, y garantizar un uso seguro y equilibrado del espacio público. El consistorio subraya que la ausencia de una regulación específica está vinculada al aumento de incidentes y conflictos con peatones y otros conductores.