Ingenio se ilumina este sábado con la carrera solidaria Flúor Moon Diabetes Más de 1.800 personas participarán en una marea fluorescente para sensibilizar sobre la diabetes y promover hábitos saludables

Ingenio Jueves, 13 de noviembre 2025

Ingenio volverá a brillar este sábado con luz propia. Más de 1.800 personas se darán cita en la carrera solidaria Flúor Moon Diabetes, que teñirá de color la Avenida Carlos V y el Parque de Los Aromeros en una jornada dedicada a la visibilización y prevención de la diabetes.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas solidarias más esperadas del municipio, fue presentado este jueves en las Casas Consistoriales de Ingenio por la alcaldesa, Vanesa Martín, acompañada por el concejal de Salud Pública, Rubén López, el promotor del evento, Justo Santana, y el responsable de producción, Jaime García.

Martín destacó el simbolismo de esta iniciativa, que combina deporte, música y compromiso social. «Esta carrera nocturna, con sus colores fluorescentes, representa esperanza, unión y sensibilización. Es un compromiso con la visibilidad de una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas», afirmó.

El concejal Rubén López subrayó que la Flúor Moon «pone el foco en la visibilidad de la diabetes, especialmente la tipo 2, que puede prevenirse con hábitos saludables como el ejercicio físico».

El responsable de producción, Jaime García, adelantó que esta edición será «la más ambiciosa y participativa» hasta la fecha. «No hemos subido un peldaño, sino que hemos trepado un muro. Este año marcará un antes y un después», aseguró.

Por su parte, el promotor Justo Santana agradeció el respaldo institucional y el entusiasmo del público. «La Flúor Moon es una fiesta abierta a todas las personas, estén o no inscritas. Lo importante es participar, disfrutar y sumar por una buena causa», recalcó.

Una tarde de deporte, música y solidaridad

El programa arrancará desde las 17.00 horas con una Zumba Master Class, seguida de actuaciones de la Escuela de Talentos Saray Castro, los DJs Iriome y Estro, y la batucada Rumbaxao. Las carreras se celebrarán a partir de las 20.00 horas, con modalidades infantil, juvenil y adulta, además de una caminata popular a las 21.15 horas.

Tras la entrega de trofeos, a las 22.30 horas, el grupo Aseres pondrá el broche musical a una noche que promete emoción, ritmo y energía positiva.

Durante la mañana, el Parque de Los Aromeros acogerá actividades familiares, juegos infantiles, campañas de salud, detección precoz de diabetes, stands solidarios y talleres educativos, mientras que la recogida de dorsales se realizará el viernes y el sábado en horario de mañana.

Dispositivo de tráfico y seguridad

Con motivo del evento, la Avenida Carlos V permanecerá abierta al tráfico salvo en el tramo comprendido entre Los Aromeros y la calle Nicaragua, que se cerrará desde las 6.00 hasta las 18.00 horas del sábado. A partir de entonces, el cierre se ampliará de forma progresiva durante el desarrollo de la carrera.

La parada de taxis se trasladará temporalmente a la calle Barcelona, y las guaguas modificarán su recorrido habitual, circulando por la Avenida de La Florida, La Paz y El Burrero, con itinerario inverso hacia Las Palmas.

La alcaldesa Vanesa Martín cerró la presentación invitando a la ciudadanía «a ponerse la camiseta fluorescente y dejarse contagiar por la energía positiva de una marea que brilla por la salud y la solidaridad».