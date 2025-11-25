Ingenio celebra el 3 de diciembre la gala 'A través de mis ojos' La iniciativa, impulsada por el área de Turismo, incluye la proyección de un documental para descubrir rincones del municipio desde otra mirada

Cristina González Oliva Ingenio Martes, 25 de noviembre 2025, 19:10

La oficina de Turismo de Ingenio última los preparativos para la gala 'Ingenio, a través de mis ojos', que tendrá lugar el 3 de diciembre. Se trata de un encuentro en el que se podrán descubrir rincones del municipio bajo una mirada diferente, con las voces y vivencias de personas que guían por diversas rutas turísticas desde el corazón.

Este proyecto iniciado hace un año, organizado por la Concejalía de Turismo en colaboración con el centro ocupacional y el centro de mayores, pretende humanizar la ruta turística del casco antiguo, darle un valor histórico a través de los relatos de los usuarios de ambos centros.

Ellos han sido los protagonistas de un documental que se proyectará durante la gala, que arrancará a las 19.00 horas, en el centro cultural Federico García Lorca. Las invitaciones pueden reservarse en la web de Turismo Ingenio https://turismoingenio.com/reservas/atravesdemisojos.