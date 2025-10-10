Ingenio anima a los vecinos a presentar alegaciones al deslinde de El Burrero: «La unión hace la fuerza» El Ayuntamiento informó este jueves a los afectados los pormenores del expediente que modifica el dominio público y deja fuera de ordenación a una veintena de viviendas

Cristina González Oliva Ingenio Jueves, 9 de octubre 2025 | Actualizado 10/10/2025 00:17h.

El Ayuntamiento de Ingenio celebró este jueves por la noche una reunión informativa para explicar a los vecinos de El Burrero los detalles del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre El Castillo de Gando y Guayadeque, que afecta a una veintena de viviendas y a terrenos de este enclave del litoral. La alcaldesa, Vanesa Martín, acompañada por el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, animó a las personas afectadas a que presenten alegaciones a la resolución de Costas, al igual que hará el Consistorio. «La unión hace la fuerza», aseguró la regidora, que comparó esta situación con la vivida en El Carrizal con el cable de Red Eléctrica. «Este es otro cable por el barranco», dijo y agregó que la lucha empieza ahora.

Y si el plan A, el de las alegaciones, no funciona, porque puede fracasar, ya tienen un plan B, el de dar batalla en los tribunales con un jurídico especializado en temas urbanísticos, detalló Padilla.

La preocupación era palpable entre los propietarios y residentes que se congregaron en el centro cívico del barrio, ya que afecta a 3.504 metros del litoral, deja fuera de ordenación a las viviendas de primera línea e hipoteca el crecimiento de El Burrero reflejado en el Plan General de Ordenación.

Entre otras cuestiones, a los vecinos les preocupa el poco tiempo que tienen de plazo para presentar las alegaciones, así como el desconocimiento de qué documentos tienen que adjuntar. Por ello, acordaron solicitar un modelo a Costas, mientras que la alcaldesa se comprometió a que personal del Ayuntamiento esté la próxima semana disponible para tramitar la documentación que les haga falta.

Cabe destacar que la incoación del expediente se publicó el pasado 29 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y se trata de un deslinde aprobado por la orden ministerial de 22 de mayo de 1986. Lo impulsa la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Lesivo para el municipio

El Ayuntamiento ya ha dejado constancia del rechazo a esta decisión al considerarlo lesivo para los intereses del municipio. Y es que las servidumbres afectan a tres áreas clave. Por un lado, al Burrero Sur, donde la línea de la servidumbre de protección desde la costa se amplía a 100 metros hacia el interior, y por otro el Burrero Norte, pasando las primeras viviendas en primera línea de playa a quedar dentro de la servidumbre de protección, lo que supondría que las edificaciones quedan en situación de fuera de ordenación, permitiéndose en ellas solo obras de rehabilitación y conservación. También afecta a una parte del suelo urbano no consolidado de Vista Alegre, lo que limitaría seriamente las posibilidades de desarrollo en un municipio cuya franja costera ya es reducida y en gran parte ocupada por el aeropuerto.

Martín anunció que el Consistorio ya trabaja para presentar alegaciones y ha pedido un informe al Gobierno de Canarias. Mientras, se han comunicado defectos en la resolución para lograr la paralización del procedimiento al considerar que está incurso en caducidad. También pedirán ampliar el plazo de alegaciones.

Entre la sorpresa y la tranquilidad

Entre los afectados hay sentimientos diferentes. Mientras para algunos el anuncio de Costas cayó como un jarro de agua fría, otros se lo esperaban. A Manuel Padrón le afecta a tres viviendas que tiene alquiladas y asegura que fue una sorpresa y que presentará alegaciones.

Por su parte, Franscisco Peña, que tiene otra propiedad alquilada, mostró en parte tranquilidad porque confía en que este expediente no tiene futuro.

Felisa Uriarte, que reside en una vivienda en primera línea, se esperaba esta resolución y se mostró tranquila porque sabe que las casas no serán demolidas, aunque sí le preocupa que sus hijos no puedan heredar la propiedad. «¡Qué se atrevan a tocar las casas!», dijo y lamentó la manía que tienen con El Burrero, porque todo les afecta.