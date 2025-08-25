Ingenio abre una convocatoria para cubrir siete plazas de agentes de la Policía Local

Cristina González Oliva Ingenio Domingo, 24 de agosto 2025, 23:33 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) ha publicado la convocatoria para cubrir siete plazas vacantes para agentes de la Policía Local de Ingenio. El Ayuntamiento ha sacado las bases específicas del proceso selectivo para proveer en propiedad estas plazas, encuadradas en el Grupo C, por el turno libre y mediante el sistema de oposición.

Entre los requisitos contemplados está el de tener la nacionalidad española, estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de 2º Grado o equivalente, así como del permiso de conducción de las categorías A2 y B. La tasa por derechos de examen es de 36 euros. La presentación de solicitudes y documentación deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

