La indemnización por retrasos a la UTE que cierra la GC-3 sube a 14,07 millones

Los continuos y sucesivos retrasos en la construcción de la cuarta fase de la circunvalación a la capital grancanaria (GC-3), adjudicada en octubre de 2007 y todavía sin culminar, le costarán a las arcas regionales no menos de 14,07 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados a la adjudicataria por los diversos incumplimientos del contrato de obras por causas no imputables a ella.

A los 13,04 millones (sin IGIC) que la Consejería de Obras Públicas admitió abonar en diciembre de 2022 como indemnización por los daños provocados a la adjudicataria desde septiembre de 2007 hasta julio de 2021 se sumarán ahora otros 1,03 millones por los perjuicios que ha sufrido la contrata desde agosto de 2021 hasta mayo de 2023.

Un nuevo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias considera ajustada a derecho la propuesta de resolución de Obras Públicas que estima parcialmente la última reclamación de responsabilidad patrimonial contractual presentada por la adjudicataria, aunque le suma los intereses legales correspondientes no previstos en ella.

De los 3,40 millones en que la constructora valoró los daños y perjuicios sufridos en su segunda reclamación, el Gobierno canario solo admite el pago de 1,03 y el Consultivo le da la razón, excepto en la omisión de los intereses, al igual que en 2022 otro dictamen del Consejo consideró ajustada a derecho la resolución de la primera reclamación, en la que la adjudicataria reclamó 24,62 millones y Obras Públicas solo admitió el abono de 13,04.

El retraso en el comienzo de las obras por indisponibilidad de los terrenos, los aumentos del plazo de ejecución por inexistencia de crédito y las sucesivas suspensiones temporales de la construcción debidas a la tramitación de los proyectos modificados y complementarios provocaron la primera reclamación de indemnización de la adjudicataria, estimada parcialmente.

Los trabajos para terminar el cierre de la GC-3 continúan ejecutándose. Juan Carlos Alonso

La resolución de la primera reclamación por daños acabó en los tribunales de Justicia. Qué ocurra con la segunda está por ver, pero en todo caso el coste final de esas indemnizaciones podría elevarse hasta los 28,02 millones si los juzgados concluyen que la valoración de la adjudicataria es correcta.

La segunda reclamación de la adjudicataria se registró en la Consejería de Obras Públicas el 9 de octubre pasado y los daños y perjuicios (sobrecostes, costes indirectos y gastos generales) para los que pide indemnización corresponden a los retrasos durante la ejecución del contrato principal y el complementario número 1 de la obra durante un periodo de 22 meses. Es de destacar que de ese complementario número 1 se han tramitado hasta ahora tres modificados.

Paradas, cambios y prórrogas

Adjudicadas en octubre del año 2007 con un presupuesto inicial de 91,10 millones de euros (sin IGIC) y un plazo de ejecución de 42 meses, las obras para prolongar la circunvalación a la capital desde Tamaraceite hasta Arucas y la costa norte se iniciaron en diciembre de ese año y se suspendieron temporalmente en abril de 2008, solo cinco meses después de firmarse el acta de replanteo, porque el Gobierno canario no disponía de gran parte de los terrenos necesarios para la ejecución.

Desde entonces las paralizaciones, prorrogas y modificaciones del contrato se han sucedido sin que los trabajos estén oficialmente terminados.

Por ejemplo, en noviembre de 2008 se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 18 de enero de 2012, en diciembre de 2009 se pospuso hasta el 30 de junio de 2013 y en junio de 2011 se aprobó el primer modificado del proyecto por un importe de 15,03 millones (se adjudicó en noviembre de 2012 por 11,74 millones) y se amplió de nuevo el plazo de ejecución hasta febrero de 2015. Cinco años más tarde, en agosto de 2017, se adjudicó un segundo modificado por 2,05 millones.

Un retraso de casi 13 años

La ampliación del plazo inicial de construcción de las obras de la cuarta fase de la GC-3, que cuando se adjudicaron era de tres años y medio, por actuaciones no recogidas en el contrato y no atribuibles a la UTE que ejecuta los trabajos suma hasta ahora un retraso de casi 13 años porque de haberse cumplido el contrato firmado ese tramo de la circunvalación a la capital habría estado terminado en junio del año 2011. Desde entonces han pasado ya un total de 154 meses y la obra y sus varios modificados no se ha finalizado.

La obra de la cuarta fase de la circunvalación a la capital comenzó en 2007. Juan Carlos Alonso

El último acta de levantamiento de la suspensión temporal total de las obras, un hecho que se ha repetido una docena de veces desde que están en macha, se rubricó el 28 de noviembre de 2023, hace solo seis meses.

Anteriormente, el 17 de mayo del año pasado, se había acordado por la Consejería de Obras Públicas el levantamiento de la suspensión temporal parcial de las obras afectadas por el modificado número 2 del proyecto complementario número 1, retrasado por la falta de disponibilidad de terrenos.

En este caso se autorizaba la ejecución de las actuaciones relacionadas con las últimas fases de desvío necesarias en el nuevo tramo de la carretera GC-20 que queda afectado entre la glorieta de la Cruz Roja en Arucas y el enlace 3 de la GC-3, así como la construcción de un marco de paso para el cruce de servicios de la red de riego en la zona localizada como camino de El Guincho, entre otras mejoras del proyecto original.

Actualmente se están ejecutando mejoras en la conexión de la cuarta fase de la GC-3 con la GC-20, la subida a Arucas desde la costa.