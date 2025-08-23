Imanol Arias, María Galiana, Manel Fuentes o Dani Rovira, en el Teatro Víctor Jara La programación de septiembre a enero trae destacados artistas y espectáculos a Vecindario

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27

El próximo cuatrimestre el cartel del Teatro Víctor Jara de Vecindario incluye a destacados artistas como Imanol Arias, Darío Grandinetti, Ana Duato, María Barranco, Shaila Durcal, María Galiana, Dani Rovira, Paz Padilla o Manel Fuentes, entre muchos otros.

La programación de septiembre arranca el día 6 con la actuación del humorista David Cepo, mientras que Dani Rovira estará el 27 con el espectáculo 'Vale la pena' y Manel Fuentes actuará el 18 de octubre.

Entre las obras de teatro destacadas están 'Polar' con Fele Martínez el 12 de septiembre, 'La música' con Darío Grandinetti y Ana Duato el 25 y 26 de octubre, 'Mejor no decirlo' con Imanol Arias y María Barranco el 28 de noviembre y 'Cuéntame tu Navidad', con María Galiana el 30 de diciembre. Shaila Durcal, por su parte, ofrecerá un concierto el 19 de diciembre.