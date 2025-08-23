Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Imagen de archivo del Teatro Víctor Jara. Canarias7

Imanol Arias, María Galiana, Manel Fuentes o Dani Rovira, en el Teatro Víctor Jara

La programación de septiembre a enero trae destacados artistas y espectáculos a Vecindario

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27

El próximo cuatrimestre el cartel del Teatro Víctor Jara de Vecindario incluye a destacados artistas como Imanol Arias, Darío Grandinetti, Ana Duato, María Barranco, Shaila Durcal, María Galiana, Dani Rovira, Paz Padilla o Manel Fuentes, entre muchos otros.

La programación de septiembre arranca el día 6 con la actuación del humorista David Cepo, mientras que Dani Rovira estará el 27 con el espectáculo 'Vale la pena' y Manel Fuentes actuará el 18 de octubre.

Entre las obras de teatro destacadas están 'Polar' con Fele Martínez el 12 de septiembre, 'La música' con Darío Grandinetti y Ana Duato el 25 y 26 de octubre, 'Mejor no decirlo' con Imanol Arias y María Barranco el 28 de noviembre y 'Cuéntame tu Navidad', con María Galiana el 30 de diciembre. Shaila Durcal, por su parte, ofrecerá un concierto el 19 de diciembre.

