La imaginación de Óliver Sánchez Acosta, en estado puro

Su taller es su mundo. Ahí no se expresa hablando, sino creando. Tiene a la naturaleza como inspiración y lo que empezó como una afición se está convirtiendo poco a poco en una filosofía de vida, con cada vez más reconocimiento. Óliver Sánchez Acosta es un escultor firguense que este año ha destacado por la originalidad de sus obras en los trofeos que la Transgrancanaria le entregó a los primeros clasificados.

Delineante de profesión y trabajador municipal en el Ayuntamiento de Firgas, Óliver Sánchez Acosta vive en un mundo de imaginación y creación constante. Escultura, diseño de camisetas, diseño de páginas web, etc. Uno no tarda ni dos minutos en darse cuenta que está ante una persona especial, que tiene el arte como bandera de vida y la naturaleza como motor.

En su Firgas natal, junto a su familia, desarrolla su obra. De pequeño se expresaba dibujando, rodeado de legos, barro, rotuladores o plastilina. Hoy en día se mira al espejo y se refleja en su hijo mayor, Jorge. Está en la Escuela de Arte y su forma de expresarse a través del arte es muy semejante. A su hijo le han diagnosticado TGD -Trastorno generalizado del desarrollo- y él quizás lo tiene, pero ambos viven felices con un universo de creatividad arrollador, ya que Óliver asombra por todo lo que puede hacer durante el día sin desfallecer. «No llevo reloj, ni veo la televisión», recalca.

Cursó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Las Palmas de Gran Canaria, especializándose en Delineación Artística y Técnica; y también realizó parte del Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura -talla de piedra, madera, forja y modelado-.

Lo que empezó como una afición se ha convertido hoy en día en una apuesta de futuro y con un prestigio que asciende año a año. Desde 2017 se dedica de manera más profesional a su labor de escultor y este año 2023 ha tenido una enorme visibilidad gracias al encargo que le hizo la empresa Arista para realizar los trofeos de los ganadores de la Transgrancanaria y recientemente para los triunfadores de la 360º The Challenge Gran Canaria.

Ganadores de la 360º con los trofeos realizados por el escultor grancanario. Ian Corless

«He sido corredor de montaña y mi primera Transgrancanaria la corrí en 2006. Tengo una buena relación con Fernando González y este encargo ha sido todo un orgullo para mí. Primero fue para la Transgrancanaria 2023, un trabajo que me lo pidieron en diciembre de 2022. Apenas tuve tiempo y fue una locura. Me solicitaron 12 piezas y les dije que era inviable. Al final pude hacer 6 para el mejor en categoría masculina y femenina de la prueba reina, Advanced y Maratón, y les encantó. Después de pidieron para los de la Transgrancanaria Bike, pero les dije que no tendría tiempo para ello, ya que a mí me gusta cumplir con el compromiso adquirido, y posteriormente llegó lo de la 360º, cuyo resultado ha gustado muchísimo», destaca.

Su primer encargo para un evento deportivo fue para el Gran Canaria Pro by Second Reef, de paddle surf, pero un punto de inflexión en su obra fue el trabajo que realizó de Cervantes para una exposición con motivo del 400 aniversario de su fallecimiento. Y de ahí salió un retrato fiel a su estilo, con un fondo enmarañado o enrejado, que de forma figurativa representa las rejas de las cárceles donde el célebre escritor estuvo encerrado.

Sombras en movimiento, Sombras y color en movimiento, Sentir la Maxorata, Incomodüs, CompArte -con sus originales camisetas-, Mudofonos o Reflejos son varios de los proyectos que ha llevado a cabo este escultor que sueña «con seguir disfrutando de lo que hago y poder vivir de esto solo».

Junto al inestimable apoyo de sus hijos, Jorge e Iván, y de su mujer, Claudia, este firguense sigue desarrollando toda su creatividad, asumiendo retos insospechados, como la puesta en marcha de la página web de la World Trail Majors, un nuevo circuito de carreras internacionales. «Ha sido mi mayor reto. Un currazo enorme, pero estoy muy satisfecho del resultado», afirma.

A través de su página web, www.oliversa.es, Óliver Sánchez Acosta muestra sus trabajos y ahí le llegan los encargos o los pedidos para adquirir alguna de sus piezas, aunque últimamente el Instagram está siendo una vía de enorme visibilidad y contacto para nuevos clientes.

La madera es su fiel aliada, utilizando en sus bases la piedra. Madera de pino o panel fenólico son la base de sus obras, sin olvidar la pintura para sus bocetos. «Me expreso sin hablar y mi intención es que les guste lo que hago y lo valoren», destaca.

Poder ver alguna de sus obras en una de las rotondas de la isla en un futuro «sería la leche», exclama con sorpresa, mientras muestra con orgullo las maquetas que hizo para los últimos trofeos de la Transgrancanaria. «Me inspiro en la naturaleza y en el movimiento», algo que logra con la luz y la profundidad de sus obras.

No para. No tiene tiempo ni para detenerse y reflexionar. Su cabeza está en constante proceso creativo. Óliver Sánchez Acosta tiene como caparazón su taller. Y ahí lo dejamos. Lijando y creando. Y con la radio al lado para estar pendiente de la UDLas Palmas, porque para el equipillo amarillo sí tiene tiempo para para ver sus encuentros, en una vuelta a Primera que está siendo divertida.