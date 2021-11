La iglesia de Agüimes busca piezas de cantería para arreglar parte del edificio Una subvención del Ayuntamiento permite pintar todo el exterior del templo y la reparación de la cúpula para que no entre agua cuando llueve

Nada menos que 92 años, 4 meses y 9 días tardaron en hacer la iglesia de Agüimes, desde 1796 a 1888. Con semejantes precedentes, la parroquia de San Sebastián se atreve otra vez a meterse en faena, pero todo apunta a que en esta ocasión el proyecto se antoja bastante más sencillo. Y más rápido. Consistirá en el remozado exterior de todo el templo, una actuación que incluye la reforma de la escalera lateral, que da a la calle San Sebastián. El paso de los años la ha deteriorado mucho, tanto, que transitarla es peligroso. El problema es que, dado que esta iglesia es un recinto protegido, los técnicos exigen que para su reparación se use piedra de cantería. Hay, pero no la suficiente, de ahí que la parroquia haya lanzado un llamamiento a la búsqueda de este tipo de piezas. «Si alguna persona tiene algún canto que no necesite y quiera donarlo a la parroquia para poder realizar esta obra, se le agradecerá», ha publicado en su web.

Por lo pronto, aún queda margen de tiempo para encontrar esas piezas. Los trabajos, que empezaron ayer, se centrarán primero en pintar las paredes exteriores del edificio. La parroquia ha facilitado un número de teléfono, el 928-78-18-46, para los que cuenten con cantos de esa piedra y los quieran donar. Según fuentes consultadas, el material pétreo con el que se levantó esta iglesia se extrajo de una cantera que estaba y está en la montaña de Agüimes, una explotación abandonadas hace muchos años que aún puede verse en una de las laderas del barrando de Guayadeque.

Esta exigencia tiene que ver con el alto grado de protección del que goza el edificio, uno de los exponentes más valiosos del estilo neoclásico en Canarias. Catalogado como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, estas obras han requerido el preceptivo permiso del Ayuntamiento, del Cabildo, del Obispado de la Diócesis y de la Comisión Mixta de Patrimonio Histórico.

Este remozado exterior que acaba de comenzar incluirá pintar los paños blancos de la fachada (el frontis, por ejemplo, es de cantería), restaurar las puertas y ventanas que no se tocaron en actuaciones anteriores y que serán barnizadas, reparar la cúpula para que no entre agua cuando llueve y también la reforma de la escalera lateral. Menos esta última actuación y el trabajo de cantería de esa parte del edificio, el resto del proyecto se financia gracias a una subvención de 41.000 euros otorgada por el Ayuntamiento.

Para la obra ha sido contratada la empresa Eridian Servicios y Mantenimiento SLU. Este lunes sus operarios ya estaban limpiando la parte que van a pintar. Es probable que solo la fase de la pintura se prolongue 3 semanas.

