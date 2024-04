El IES Vecindario se alza con la victoria en la Liga Insular de Debate del Cabildo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado de la consejera de Educación y Juventud, Olaia Morán, entregó este miércoles en el Salón de Plenos de la Institución insular los premios de la Liga Insular de Debate 2024 que organiza la Corporación grancanaria y en la que el equipo del IES Vecindario se alzó con la victoria, seguido de la formación del Colegio Arenas Atlántico Arucas.

En la edición de este año, han participado 24 equipos integrados por estudiantes de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato de 15 centros educativos de toda la Isla, de los que hoy se enfrentaron en las semifinales y en la final el IES Vecindario, el Colegio Arenas Atlántico Arucas, el Colegio Arenas Atlántico I y el Colegio Teresiano I, cuyas formaciones profundizaron y debatieron acerca de la pregunta '¿Se está haciendo un uso adecuado de la tecnología en el sistema educativo español?'.

Así, las intervenciones de todas y todos estos jóvenes sorprendieron muy gratamente al presidente Morales, quien se ha congratulado de la implicación que muestran, año tras año, el alumnado y sus docentes en esta iniciativa. Y es que, como subrayó, «este proyecto es posible porque los profesores y las profesoras lo asumen como un reto personal, educativo y, durante un tiempo, se dedican en cuerpo y alma a formar a jóvenes no ya en la educación reglada, sino con propuestas como estas, que les ayudan a abrir horizontes, a cambiar las perspectivas, a formarse en asuntos que de los que a lo mejor no tenían conocimientos, a generar recursos frente a los debates y a enfrentarse al público», sostuvo.

De este modo, hizo hincapié en que esta es una experiencia muy positiva para las y los participantes, dado que les enriquece en todos los sentidos. «Porque luego los escuchas y te dicen todo lo que han aprendido en tan poco tiempo y lo ilusionados y contentos que están, y cómo lo comparten con su familia, que es una manera, sin duda, de hacer educación con los colegios desde una institución pública como es este Cabildo», concluyó.

Olaia Morán, a su vez, también puso el acento en los beneficios que este proyecto reporta tanto a las y los alumnos que lo protagonizan como a toda la sociedad grancanaria. «De estas iniciativas nacen los líderes del futuro, porque tenemos aquí una cantera increíble, jóvenes con mucho que decir, que saben lo que dicen, que se informan, que tienen intereses y que tienen ganas de que se les escuche», manifestó.

Además, la consejera de Educación y Juventud abundó en el importante papel que desempeñan las administraciones públicas en esta tarea, al sostener que, «desde las instituciones, tenemos que ponerle sobre la mesa herramientas de este tipo, para que se formen y para que puedan acceder a sitios como este», incidió. «Hoy estamos en una liga de debate aquí, en el Salón de Plenos, pero, en el futuro, esto tiene que estar lleno de jóvenes que cojan el relevo institucional y se dediquen a la política y hagan sus aportaciones desde administraciones como esta».

Por su parte, Julián Patiño, uno de los alumnos de primer curso de Bachillerato del IES Vecindario, el centro ganador de este certamen, mostró su sorpresa y, y, por supuesto, su alegría por lo conseguido. «Me ha sorprendido muchísimo, porque en ningún momento del debate he tenido la certeza de esta victoria».

Relató, asimismo, que no han tenido mucho tiempo para preparar el debate, dado que surgieron problemas a la hora de formar el equipo. «Entre los viajes de Erasmus, los compañeros que hasta último momento no teníamos, como nuestro asesor, que lo fichamos los últimos tres días. Y, a partir de ese momento empezamos a practicarlo todo y le hemos llegado a dedicar hasta seis horas de clase», detalló, para explicar que, en un principio, trabajaban con argumentos propuestos por la profe y, «al menos para mí, ha sido un proceso de entender esos argumentos y no solo ni memorizarlos ni nada, sino de interiorizarlos y de realmente darme cuenta de que tienes razón en lo que estás diciendo».

Por último, el joven puso el acento en los beneficios que este proyecto tiene en las y los estudiantes. «Esta actividad debería ser obligatoria para todos, ya que hemos desarrollado todo, porque yo creo que las competencias oratorias y el estar un escenario son algo muy importante y esta experiencia nos ha mejorado a todos a la hora de saber cómo decimos las cosas y de estar convencidos de los que estamos defendiendo».

Un alumnado más y mejor formado en competencias lingüísticas

Los objetivos que persigue la Consejería de Educación y Juventud con este certamen es acercar al alumnado a la disciplina del debate, en aras de ampliar su formación complementaria, mejorar sus competencias lingüísticas y facilitar el acceso al mundo de los torneos de debate académico.

De ahí que esta Liga Insular se plantee como una actividad clasificatoria entre equipos y centros, en la que se realizan argumentaciones sobre un tema de interés actual, para las que las y los alumnos deben elaborar posturas a favor y en contra, y son valorados por un grupo de jueces en función de la claridad y calidad de su exposición, con base en distintos criterios de evaluación del sistema de rúbricas.

De esta manera, con las exposiciones y confrontaciones de propuestas e ideas por parte de las y los participantes acerca del tema designado, se han desarrollado las distintas fases del certamen, cuya clasificación y cuartos de final se celebraron los pasados días 8, 9 y 10 de este mes, para cerrar con la semifinal y la final, que han tenido lugar este mismo miércoles, en la sede de la corporación insular, en la capital grancanaria.

Desde Estrasburgo hasta Santa Cruz, pasando por Madrid

Los cuatro primeros equipos clasificados en esta Liga, junto con sus docentes responsables, disfrutarán de varios de premiso consistentes en cuatro viajes con todos los gastos cubiertos e itinerarios programados, que se realizarán en el marco del programa 'Conoce tus parlamentos' de la Consejería de Educación y Juventud, y que los llevarán a conocer de primera mano las instituciones de representación de la ciudadanía de ámbito europeo, nacional y autonómico.

De este modo, el equipo del IES Vecindario se desplazará hasta Estrasburgo o Bruselas, según anualidad, al objeto de visitar el Parlamento Europeo; la formación del Colegio Atlántico Arucas volará a Madrid, para conocer el Congreso de los Diputados y el Senado, mientras que las y los alumnos y el profesorado del Colegio Teresiano y del Colegio Arenas I se desplazarán hasta el Parlamento de Canarias, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Cabe indicar que, en todas estas ciudades, las y los jóvenes y sus acompañantes realizarán visitas guiadas a las instituciones y a otros lugares y a espectáculos de interés de cada zona.