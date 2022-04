Las ideas que podrían cambiar el futuro del Norte

La unión por cable entre Artenara y Agaete; un zoo parque marino y un mirador de los acantilados de Risco Partido, en Sardina; un teatro tridimensional en la Cueva de las Tres Cruces de Gáldar; un edificio llamado Puerta del cielo del alma canaria en el Risco Faneque; el espacio-escultura El diapasón del viento, en Tamadaba; un mirador en el km. 2 de la carretera de La Aldea; una central geotérmica, también en La Aldea.

Estas son algunos de los proyectos que el arquitecto Fernando Morán tiene para la comarca Norte de Gran Canaria. La semana pasada los presentó en el Museo de Historia de la Ciudad de Gáldar. Museo Agáldar, donde maquetas, imágenes y textos explicativos pueden contemplarse hasta este sábado. También este sábado, casi coincidiendo con la clausura, ofrecerá a las 17.00 horas una segunda charla para profundizar ante el público en unas ideas que, asegura, cambiarían el Norte, entrando de lleno en un nuevo periodo de desarrollo sostenible.

Algunos de los proyectos ideados por este profesional son recientes; otros lleva años intentando que las administraciones públicas los avalen. En todo caso, su presentación al gran público supone abrir un debate.

« Se trata de una idea de mejora de distintos puntos del Norte en los que aprovechar las condiciones que ofrecen de cara a su disfrute», dice Morán, embelesado con la belleza natural y las posibilidades de la comarca.

Exposición en el Museo Agáldar. / c7

Se trata de propuestas atrevidas que por ahora no se han materializado, pero que «son factibles». Así, destaca « la unión por cable, que no teleférico, de Agaete a Artenara. Lo que propuse en el año 2014 era la unión de Agaete con Tamadaba, lo que podía colmatar el parque de visitantes y no era adecuado», reconoce el arquitecto vallisoletano afincado en Gran Canaria hace casi una década.

Aquella idea inicial «ha evolucionado» y en el año 2018 se traslada al «proyecto de unión de Agaete por Artenara para poder ver las cumbres, uniendo la costa de forma coherente». Según Morán, sería «una apertura turística para el Norte impresionante, enorme, y es una propuesta nueva. Esto se une con Artenara, con una estación de transbordo», prosigue, con la «posibilidad de llegar al risco Faneque y llegar hasta la carretera de La Aldea. Tiene una versatilidad enorme».

Preguntado por el asunto inversión, este arquitecto no ve mayor problema que «si hay decisión regional y nacional» y se consiguen «fondos europeos, e incluso con capital privado». Todo es apostar por lo que él entiende un progreso sostenible. Aunque, también dice que «las inversiones son variables», y pueden ir «de 50 euros a millones».

Proyectos relazionados con el medio natural

«El resto de proyectos, el mirador, o la puerta del cielo, importante para la reafirmación del canario. En el solsticio de primavera, con un rayo que lo lanza al cielo. Es una oda al cosmos, al cielo, y sería en el Risco Faneque, construyendo un pequeño refugio, viendo el atardecer... Todos los proyectos son preciosos», afirma Fernando Morán, que estará en el Museo Agáldar para relatar en persona a los presentes cuáles son sus ideas para el Norte.

Una comarca, reconoce, «de la que estoy enamorado. El sur no es atractivo». Mientras, Gáldar, Agaete, La Aldea destacan por «la belleza del paisaje, que es espectacular». Por eso los proyectos que tiene Morán son siempre para el Norte, «una oda a esta zona de la isla, de una particularidad impresionante». Y como ejemplo, menciona los ricos de La Aldea. «Este lugar debería ser patrimonio de la humanidad».