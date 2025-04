Un hotel de Taurito reclama 1,7 millones a Mogán por el derrumbe de un tenique

Gaumet Florido Mogán Lunes, 28 de abril 2025, 22:22 Comenta Compartir

Un hotel de Taurito pide al Ayuntamiento de Mogán una reclamación patrimonial por valor de 1,71 millones de euros (1.716.551) por los daños y perjuicios que le causó el derrumbe de un tenique de aproximadamente 3 toneladas de peso y un metro cúbico de volumen que impactó contra sus instalaciones el 27 de septiembre de 2022.

La piedra procedió de un cantil del que es titular el consistorio y afectó a accesos, pasillos y a dos habitaciones del hotel, pero, además, obligó a dejar cerradas y sin comercializar 20 habitaciones hasta el 13 de noviembre de 2024, cuando pudo reabrirlas una vez el Ayuntamiento garantizó el talud.

Esta reclamación, presentada en septiembre de 2023 y que tasa tanto daños materiales como reputacionales y por lucro cesante, trasciende ahora porque el Consejo Consultivo de Canarias, cuyo dictamen, aclaran fuentes municipales, es preceptivo, pero no vinculante, acaba de dar la razón en parte a Mogán Princess respecto a la cuantía reclamada. El Ayuntamiento se la denegó en una propuesta de resolución dictada el 16 de enero de 2025 y elevó consulta al órgano regional, que ha emitido su posición en un dictamen de 23 páginas dictado el 3 de abril.

La corporación que preside Onalia Bueno rechazó la solicitud porque entiende que la reclamación no acredita los daños reclamados, sobre todo respecto al lucro cesante por la no comercialización de las 20 habitaciones que permanecieron cerradas dos años.

El Ayuntamiento sostuvo que «la pericial, por sí sola, no acredita la pérdida real y efectiva de ganancias», dado que se desconoce «la incidencia real de la indisponibilidad» de esas habitaciones y advierte de que versa sobre una «mera posibilidad de pérdida de ganancias en una situación hipotética en que existiera un 100 % de demanda». Le reprocha, por ejemplo, que la pericial no consultase las cuentas anuales de 2021, el año anterior al de la caída de la piedra, ni que tampoco considerase el porcentaje de ocupación o demanda en cada mensualidad.

Para el Consultivo es «una cuestión jurídicamente indubitada», que tampoco cuestiona el Ayuntamiento, que el talud estaba en mal estado, pues ya había habido desprendimientos anteriores (sin ir más lejos, en 2018), y que no se habían adoptado las medidas necesarias para repararlo, de ahí que la reclamación sea procedente.

Ya puestos a analizar la cuantía reclamada, el Consejo Consultivo comparte la posición del Ayuntamiento de que la empresa no aporta prueba alguna de que las facturas, valoradas en 9.295 euros, por el supuesto realojo de los huéspedes afectados por el derrumbe se corresponda con los clientes que estaban alojados aquel día en esas habitaciones o que se iban a alojar.

En cambio, sí da la razón al hotel respecto a la reclamación por lucro cesante. El Consejo no discute los reparos que el Ayuntamiento le puso a la pericial que aportó el hotel por la valoración de ese concepto, porque no son «artificiosos» ni «extravagantes», pero sí le reprocha que no los sometiera a contrainforme o pericia especifica y que, sin embargo, «funde en ellos la propuesta de resolución que sostiene que no hay prueba suficiente del daño ocasionado».

Según el dictamen del órgano regional, esta «falta de diligencia obliga a considerar la totalidad del informe» aportado por el hotel, en tanto que el Ayuntamiento no presentó elemento probatorio que demostrase lo «incierto» o «erróneo» de la pericial, por lo que, concluye el Consultivo, «a la empresa le corresponde una indemnización total de 1.707.256 euros». No obstante, advierte también de que esta cuantía ha de actualizarse a la fecha en que se ponga fin a este procedimiento de responsabilidad patrimonial, por lo que al final la indemnización sería aún más elevada.

El Ayuntamiento invirtió 1,1 millones en asegurar el cantil

El Ayuntamiento de Mogán tuvo que invertir 1,1 millones de euros en asegurar el cantil situado en la trasera del hotel Mogán Princess, al final de la calle Albaicín, en la parte alta de Taurito. Las obras fueron adjudicadas a finales de 2023 a la empresa Solutioma SL y las recepcionó, una vez acabadas, en agosto de 2024. El talud ya estaba dotado de pantallas de contención, pero habían colapsado por varios puntos, de ahí que con estos trabajos lo que se hizo fue reforzarlas y ampliarlas.

Como producto de los daños causados desde el derrumbe, en septiembre de 2022, el hotel reclamó una indemnización de 1,716 millones de euros. Mogán se la deniega y el Consultivo le da la razón respecto al lucro cesante, 1,707 millones.