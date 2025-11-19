El hallazgo de unos anzuelos de hierro remonta al siglo XI los contactos de los indígenas con navegantes de otros pueblos El Cabildo monta una exposición con piezas halladas por ciudadanos comprometidos con el patrimonio / Morales anuncia para diciembre una nueva campaña de excavación en la Sima de Jinámar

Los anzuelos estaban en un recipiente indígena colocado en un hueco del risco en el Alto de las Gramas

Son unos pocos anzuelos de hierro hallados dentro de un recipiente de cerámica indígena que estaba emplazado en un hueco en un risco en el Alto de las Gramas, en San Bartolomé de Tirajana, detrás del vertedero de Juan Grande. Esas piezas, que aparecieron en el mismo contexto arqueológico que un resto vegetal que sí pudo ser datado, aportan una dato revelador: la constatación física de que los intercambios entre los indígenas y los navegantes de otros pueblos se remontan al menos al siglo XI. Hasta ahora las mayores evidencias circunscribían estas conexiones al siglo XIV.

Esos anzuelos, hechos con un material inexistente en las islas y que tuvo que llegar de fuera, forman parte de la treintena de vestigios que integran la exposición que ha montado el Cabildo en la Casa Palacio y que reúne parte del patrimonio de los antiguos canarios que ha sido descubierto gracias a la colaboración de la ciudadanía.

Ampliar El recipiente que escondía el reciente hallazgo. C7

El presidente de la institución, Antonio Morales, explicó este miércoles, durante la presentación de la muestra, que esta iniciativa busca reconocer el valor de estas aportaciones ciudadanas a la defensa y protección del patrimonio histórico. La exposición está inmersa en un conjunto de actividades que, bajo el título de 'Un compromiso común', se prolongarán hasta el próximo 5 de diciembre, según informó el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa. La muestra estará abierta en el Patio del Cabildo durante el horario de apertura de la sede de la institución insular.

En el mismo acto, y a preguntas de los periodistas, Javier Velasco, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo, anunció para la segunda semana de diciembre una nueva campaña de excavación en la Sima de Jinámar, un tubo volcánico de 80 metros de profundidad situado en Telde y que fue usado por la represión franquista durante la guerra civil o en los inicios de la dictadura. Velasco avanzó que se practicarán varios descensos a la cavidad para recoger más materiales.

