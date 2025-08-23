Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025
Uno de los gatos encontrados muertos en la Era de Mota. Canarias7

Hallan varios gatos muertos en la Era de Mota con síntomas de un posible envenenamiento

Un vecino ha denunciado los hechos en el Seprona y el Ayuntamiento de Valsequillo los ha retirado para practicarle la necropsia y conocer las causas del fallecimiento

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Valsequillo

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27

Un vecino de la Era de Mota, en Valsequillo, presentó este jueves denuncia en la Guardia Civil de San Mateo tras encontrar ese mismo día por la mañana al menos cuatro gatos muertos, algunos de ellos crías, con síntomas de que podrían haber sido envenenados, ya que estaban muy cerca entre sí, en algunos casos con vómitos alrededor y con sangre en la boca. No descarta que hayan más, pero posiblemente no estén visibles.

Tras enviarle un correo al Ayuntamiento, los cadáveres fueron retirados este viernes por la mañana, pero solo encontraron a dos, uno en una propiedad privada y otro al lado de un contenedor.

Ahora se les practicará la necropsia para conocer las causas de la muerte, explicó el edil de Bienestar Animal, José Juan Pérez. Hasta que no se realicen las pruebas, asegura que no se puede hablar de que han sido envenenados. El veterinario municipal será el encargado, conjuntamente con el Seprona, de coordinarse para esclarecer lo que pudo suceder.

El vecino explicó a este periódico que decidió denunciar por el temor de se haya utilizado veneno y pueda causar daños a otros animales e incluso a niños. Esta colonia felina no está registrada en el Consistorio como tal, por lo que nadie se encarga de su control y en ocasiones ha sido este vecino que el ha pagado de su bolsillo la esterilización.

Publicidad

