Guía se viste de gala para celebrar por todo lo alto la Fiesta de Las Marías

Este sábado tendrá lugar el tradicional Voto de Vergara y el domingo, la procesión y la romería ofrenda a la Virgen

David Rodríguez Medina

Santa María de Guía

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

Como cada tercer fin de semana de septiembre, el municipio de Guía se viste de gala para celebrar la Fiesta de Las Marías. Miles de personas acudirán, como llevan haciéndolo desde 1811, a la comarca norteña para cumplir hoy con el tradicional Voto de Vergara. Por su parte, mañana tendrá lugar tanto la procesión como la romería, que servirán para cerrar un fin de semana cargado de actos, que cada año se encuentra marcado en el calendario de los vecinos de muchos canarios.

Los balcones del barrio de San Roque ya se encuentran decorados y vestidos para recibir a la Virgen. Desde las 15.30 saldrán las guaguas con las personas que decidan participar en la Bajada de la Rama hacia la Montaña de Vergara. Una vez allí, sobre las 17.00 horas, saldrán los romeros tocando caracolas, cajas de guerra y tambores, a la misma vez que portan los ramos. A las 19.30 horas iniciará su camino Nuestra Señora de Guía y se dirigirá hacia el barrio de San Roque, acompañada por los tambores y cajas de guerra de la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía. Una vez allí, recibirá a los romeros que bajen desde la Montaña de Vergara, quienes le bailarán y le ofrecerán la rama a modo de ofrenda, para posteriormente acompañarla de nuevo hasta el templo matriz.

La jornada del domingo comenzará con la solemne eucaristía desde las 11.00 horas. Posteriormente, a las 12.00 horas, tendrá lugar la tradicional procesión y romería, con la participación de carretas, agrupaciones folclóricas, rondallas y parrandas, que harán bailar a los fieles que decidan acompañar a la Virgen. El recorrido comenzará en la carretera general, para luego entrar en el interior del pueblo e ir por las calles Médico Estévez, San José, Canónigo Gordillo y Luis Suárez Galván, para dirigirse finalmente hacia la iglesia, donde la Virgen recibirá pleitesía como muestra de fe y devoción.

