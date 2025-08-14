Guía se transformó por una noche en la Ciudad de la Luz La Cabalgata de Carrozas celebrada este miércoles permitió disfrutar de una espectacular y mágica Noche en París

CANARIAS7 Guía Jueves, 14 de agosto 2025, 08:38 Comenta Compartir

Guía vivió la noche de este miércoles uno de los momentos más esperados de sus Fiestas de la Virgen, con la celebración de la tradicional Cabalgata de Carrozas, inspirada en esta edición en la alegoría Una Noche en París. La cita congregó en las calles y el frontis de la Iglesia a cientos de vecinos y visitantes en un recorrido que se convirtió en una auténtica fiesta de luces, color y música.

La noche comenzó con el esperado baile de papagüevos que abre la comitiva festiva, donde grandes y pequeños bailaron al son de estos personajes tan queridos y protagonistas en las Fiestas de Guía. Tampoco faltaron este año las majorettes, de la mano de Alba García, un clásico en la noche mágica de las Carrozas.

La Cabalgata de este año marcó un salto cualitativo en la calidad del espectáculo, con increíbles acrobacias a cargo de Levi and Estrella y música en vivo interpretada por una banda bajo la dirección de Arístides Sosa, acompañada por las voces en directo de los artistas guienses Raquel Saavedra y Adrián Montesdeoca.

Además, un elenco de bailarinas dirigidas por Yurena Molina y gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Palas Atenea, con Sara Moreno al frente, desplegó preciosas coreografías inspiradas en París.

Las carrozas, creadas con un alto nivel de detalle y recuperando la altura de las construcciones en el pasado, eran obra del diseñador Adrián Castellano. Con ellas, el público viajó en un recorrido imaginario por algunos de los lugares y momentos más icónicos de Francia: el Museo del Louvre, la colina de Montmartre, el mítico Moulin Rouge, la majestuosa Notre-Dame, la imponente Torre Eiffel y escenas que recordaban a la Revolución Francesa.

El espectáculo contó con la dirección artística de Carlos Jiménez y con el diseño y dirección de vestuario de Zoraida Machín, quien dotó al evento de una cuidada estética que deslumbró al público.

Varias carrozas que tomaron parte del espectáculo y el alcalde, figurante en una de ellas. C7

La sorpresa de la noche fue la aparición del alcalde, Alfredo Gonçalves, como figurante de las Carrozas, algo que nunca había ocurrido con anterioridad, y que él explica como «la ilusión de cualquier guiense de ser parte de la Cabalgata de Carrozas, en la que he participado en alguna ocasión, siendo este año muy especial e ilusionante porque son mis primeras como alcalde y responsable del área de Festejos».

Con Una Noche en París, la Cabalgata de Carrozas en Guía no sólo sigue consolidado como uno de los actos centrales de las Fiestas de la Virgen, sino como un espectáculo capaz de evolucionar y sorprender año tras año.