Guía se luce en el día grande de sus fiestas patronales El municipio norteño se lanzó a la calle para vivir una jornada repleta de actos que comenzó con la misa de peregrinos y culminó con el concierto estelar de David Bustamante en la plaza Grande

CANARIAS7 Santa María de Guía Viernes, 15 de agosto 2025, 22:55 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

Guía brilló con luz propia en el día grande de sus fiestas patronales en honor a La Virgen de Santa María de Guía. Los vecinos se lanzaron a la calle para vivir una jornada llena de actos que comenzó con la misa de peregrinos por la mañana y terminó con el concierto estelar de David Bustamante que hizo vibrar y pasar una velada inolvidable a las miles de personas que se acercaron para disfrutar de su música.

El cantante cántabro trajo su Tour Inédito con el que dio a conocer las canciones de su último disco además de los mayores éxitos de su carrera. El artista ofreció un espectáculo con un repertorio repleto de auténticos cllásicos como Dos hombres y un destino ante más de 6.000 personas, según fuentes policiales.

Uno de los momentos más emocionante de la noche fue cuando Bustamante le cantó el cumpleaños feliz a una persona con movilidad reducida que se encontraba en primera fila. Además, el cantante tuvo algunas palabras bonitas hacia la isla y para el pubelo de Guía. «Me siento como en casa en la isla y me han dicho que no tirunfaré en la vida hasa que no haya probado un buen queso de flor de Guía», indicó el artista.

Fieles homenajean a La Virgen

El acto que dio comienzo a la jornada fue la misa de peregrinos, a la que siguió la solemne eucaristía oficiada por el reverendo Carmelo María Santana, párroco del Montoro, de Córdoba, junto al párroco de Guía, José Luis Rodríguez. Una vez terminada dio comienzo al recorrido procesional, presidido por el alcalde del municipio, Alfredo Gonçalves, acompañado por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa.

Tras el recorrido procesional por las calles del casco histórico, La Virgen fue recibida sobre las dos de la tarde en el frontis de la iglesia por la multitud de fieles con vítores de «viva La Virgen y vivan los cargadores». Con la imponente imagen de la patrona, la Banda Musical de Música Ciudad de Guía interpretó el himno a Nuestra Señora de Guía, que fue cantado por el coro de la iglesia y dio paso a la traca de voladores para terminar con las siete salves que marcan el momento de retorno al interior del templo.

Entre la procesión y el concierto del cantante cántabro los vecinos de Guía y visitantes pudieron disfrutar tanto de la tradicional Carrera de Cintas como de la Batalla de Flores, uno de los actos más populares de estas fiestas, donde las calles principales del casco histórico volvieron a ser escenario un año más de la guerra de confeti que llenó las calles del bullicio y la alegría de grandes y pequeños.