Guía lamenta la muerte del artesano Juan Serrano Moreno El tallista del Camarín de la Virgen y referente de la lucha canaria falleció este 15 de agosto a los 83 años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 13:22

El municipio de Santa María de Guía llora la pérdida de Juan Serrano Moreno, reconocido artesano de la madera y autor del Camarín de la Virgen, considerado una de las obras artísticas más destacadas del patrimonio local. Serrano, distinguido en 2001 con la Medalla de Oro de la Ciudad, recibió además un homenaje en 2021 durante las Fiestas Patronales en honor a La Virgen, donde se le reconoció públicamente como maestro artesano.

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, en nombre de la corporación municipal, trasladó sus condolencias a familiares, amistades y allegados, subrayando el valor de su legado artístico y humano. «Contribuyó con su talento, como virtuoso de la talla, a enriquecer una parte de nuestro patrimonio con una obra única y extraordinaria. Deja un legado por el que formará parte de la historia de nuestro municipio para siempre», destacó el regidor.

Más allá de su faceta artística, Serrano también fue un luchador destacado del histórico Club de Lucha Ramón Jiménez, donde se convirtió en uno de los puntales más sobresalientes, así como maestro y divulgador de la lucha canaria. «Le recordamos por su grandeza humana, su humildad y los valores que nos representan como pueblo», añadió Gonçalves Ferreira.

La capilla ardiente de Juan Serrano Moreno se encuentra instalada en el Tanatorio de San Miguel, sala 109. Será incinerado este domingo de madrugada. Descanse en paz.