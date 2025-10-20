Guía inicia el reasfaltado y la canalización de aguas pluviales en el barrio de San Felipe Los trabajos tendrán un coste de 197.412 euros financiados con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) de 2024

CANARIAS7 Santa María de Guía Lunes, 20 de octubre 2025, 19:50 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guía inició ayer las obras de reasfaltado y canalización de pluviales en distintas vías del barrio costero de San Felipe, un proyecto cuyo importe asciende a 197.412 euros financiados con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) de 2024. Esta actuación supone una mejora significativa para la seguridad y el bienestar de los vecinos y da respuesta a una demanda histórica del barrio, según explicó el concejal de Vías y Obras, Juan Jiménez, durante la visita realizada ayer junto al concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.

Desde el Ayuntamiento, señalaron los responsables municipales, «se agradecer de antemano la colaboración y comprensión de los vecinos de esta zona del municipio, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de la obra se ejecutará en la vía principal, que constituye la única entrada y salida del barrio«.

El concejal de Vías y Obras, Juan Jiménez, destacó la importancia de esta actuación para mejorar el día a día de los vecinos de San Felipe, tras mucho tiempo esperando por esta obra tan necesaria. Tal y como se informó hace unos días, la ejecución de este proyecto da comienzo después de haberse resuelto el expediente administrativo «según lo previsto por el Ayuntamiento, lo que demuestra el compromiso del grupo de gobierno con la planificación y la gestión responsable de los recursos públicos», señaló Jiménez.

En tal sentido, el responsable municipal expresó su agradecimiento «por la paciencia y la implicación de nuestros vecinos y reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando de la mano del movimiento vecinal para avanzar juntos en la mejora de este y de todos nuestros barrios» indicó.

Esta actuación, explica el concejal de Vías y Obras, es una muestra del esfuerzo conjunto por dotar a Santa María de Guía de mejores infraestructuras y servicios «y confiamos en que su ejecución se desarrolle con la mayor normalidad posible, en beneficio de los vecinos y vecinas de San Felipe y de todos cuantos visitan este precioso barrio de nuestra costa», concluyó.

Temas

Santa María de Guía de Gran Canaria