Guía acoge este domingo la décima edición de la 'Ruta por Patios, PateArte 2025' Esta cita supone una celebración de la identidad y del patrimonio local del municipio norteño

El Ayuntamiento de Santa María de Guía, a través de la Concejalía de Cultura dirigida por Julián Melián, presentó ayer la 'X edición de la Ruta de Patios, PateArte 2025', un evento que celebra una década de trayectoria consolidándose como una de las citas culturales más emblemáticas del municipio y que este año cuenta con la figura de Paco Rivero, notario gráfico de Guía, como pieza clave del acto. La cita tendrá lugar este próximo domingo 16 de noviembre.

La presentación contó con la presencia del alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, y del concejal de Cultura, Julián Melián, quienes dieron a conocer los principales detalles del programa, los espacios implicados y las novedades que marcarán esta edición.

Durante el acto, el alcalde destacó que «PateArte es una cita que permite que Guía durante este fin de semana sea protagonista y que nos podamos adentrar en las casas y en esos patios llenos de historias». Por su parte, el concejal de Cultura subrayó que esta décima edición «es una invitación a sentir Guía a través del arte, con un programa repleto de actividades que reflejan la riqueza y la diversidad cultural del municipio».

La 'Ruta de Patios, PateArte 2025' propone un recorrido por los patios y espacios emblemáticos del centro histórico de Guía, transformados en escenarios vivos donde confluyen la música, la danza, la literatura, el teatro y las artes plásticas. A través de una programación diversa y gratuita, la iniciativa invita a vecinos y visitantes a disfrutar del arte arquitectónico y humano del municipio en pleno corazón del casco. Este año, espacios como el frontis de la Iglesia, la Kasa de Guía, la casa Doña Dulce o el balcón de Sansofé entre otros serán los lugares protagonistas por los que transite la cultura y la vida artística del municipio.

