Guguy, un camino de purgatorio para alcanzar el paraíso

Gran Canaria presume de su playa más paradisiaca, un rincón recóndito, aislado y medio secreto en la costa oeste de la isla. Pero Guguy no solo le da nombre a una cala, o a dos, la chica y la grande. Es, además, un paisaje candidato a Parque Nacional, una joya que ya es Reserva Natural Especial y Reserva de la Biosfera. El problema es que sus dos únicos accesos por tierra, desde La Aldea (13 kilómetros ida) y desde Tasartico (5 kilómetros ida), son un canto al abandono. Sobreviven por la trilla constante de un caminante que no renuncia al paraíso pese a que le cueste un purgatorio.

El llamado S-79, en sus distintos recorridos, no tiene mantenimiento y, además, adolece de señalización en el tramo más largo que permite llegar a Guguy Grande desde Cuermeja, aquel que pasa por el espectacular palmeral de Media Luna, lo que lo convierte en una trampa para caminantes menos avezados. La dificultad de estos senderos, considerada muy alta, de gran longitud y alto desnivel acumulado, blindan a Guguy de cara a una hipotética masificación, pero sus usuarios reclaman al menos que se les garantice un acceso seguro.

Señalética en el cruce de caminos que insta a elegir entre tirar para La Aldea, para Cuermeja, por Guguy Chico, o bien por Media Luna. Si se va por esta última, no se vuelve a encontrar otra señal así hasta que el camino llega, tras un inmenso rodeo, a Guguy Chico. C7

Desde Medio Ambiente del Cabildo lo califican como uno de los puntos negros del mapa de senderos insular, porque, no en vano, «es frecuente la necesidad de activar los servicios de emergencia para rescatar a personas accidentadas en la zona». En coherencia, fuentes oficiales del departamento insular aseguraron a este periódico que ya desaconsejan su tránsito y que, de hecho, dado su estado actual, lo han desactivado de la web grancanariasenderos.com, aunque este fin de semana seguía figurando.

Distintos tramos de la ruta entre Tasartico y Guguy. La foto superior recoge justo el inicio del camino nada más abandonar la playa de Guguy Grande. Engáliate

Isidro Medina, aldeano y responsable de la empresa de turismo activo Engáliate, no comparte esta solución. Insta a una apuesta decidida de las instituciones por mejorar este sendero. Por su trabajo suele llevar a grupos todas las semanas y ha visto de todo, mucho caminante extranjero muy poco preparado para la exigencia de la ruta. «El otro día, cuando volvíamos, me topé con dos jóvenes turistas en tanga y unas mochilas minúsculas en las que no cabía apenas media botella de agua», advierte este experto.

Entre sus propuestas figura un mantenimiento constante, más señalética, sobre todo en el tramo hacia La Aldea, y habilitar pequeños refugios integrados en el medio, similares a los abiertos en Fuerteventura, en su GR-131, que garanticen al caminante un momento de sombra y con acceso a agua (recuerda Isidro que en Guguy sobran los nacientes).

La ruta incluye descensos vertiginosos, recompensados en cuanto se llega a palmerales como el de la imagen, ya en el barranco de Guguy Grande. C7

Además, con la idea de que esta senda redunde también en un beneficio para la economía de los aldeanos, plantea retomar la salida de Tasartico de donde partía originalmente, en el caserío Las Rosas, y que se permita a sus vecinos abrir algún negocio con el que avituallar a los senderistas con productos cultivados en sus propias fincas.

También sugiere acondicionar en ese lugar un aparcamiento. Ahora la gente aparca como puede junto al inicio del camino actual y a veces obstaculiza la entrada a las fincas del entorno. Y por último, sugiere rehabilitar una vieja senda que lleva desde el casco de La Aldea a Cuermeja para que el camino, de ida o de vuelta, conecte directamente con los negocios del pueblo.

El Cabildo sostiene que aunque el mantenimiento de toda la red de senderos en la isla es de competencia municipal, dispone cada año de 250.000 euros para mejoras en estos caminos. En todo caso, y respecto a Guguy, anuncia que ha encargado un proyecto específico para reacondicionar sus senderos, financiado con fondos Fdcan y encomendados a Tragsa. Eso sí, no da fechas.