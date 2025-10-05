Una gran fiesta a lomos de las dos ruedas

La novena edición se celebró en el Circuito de Maspalomas, con la presencia de Dario Marchetti, ex piloto y sirector de la Ducati Riding Experience, que ofreció un curso teórico y práctico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 12:43

El circuito de Maspalomas volvió este domingo a teñirse de rojo. La gran cita anual de los Ducatistas regresó un año más para hacer vibrar Gran Canaria con la novena edición del Ducati Day 2025. Una jornada única cargada de adrenalina, velocidad, música y diversión en familia, donde los amantes de la firma italiana pudieron dar rienda suelta a su pasión por las dos ruedas.

Durante la jornada de este domingo, el sur de la isla se ha convertido en el punto de encuentro de la comunidad ducatista. Un día repleto de rodadas en pista, actividades, concursos, sorteos, gastronomía y muchas sorpresas que hacen de esta edición un recuerdo imborrable. Todos los apasionados de Ducati han podido sentirse parte del evento, tanto quienes acudieron con su moto y quisieron darlo todo en el circuito como quienes prefirieron no rodar, pero también quisieron sumergirse en el ambiente, compartir experiencias y disfrutar de todo lo que rodea a la gran familia ducatista. Porque el Ducati Day estaba pensado para todos.

Este año, la cita contó con un invitado muy especial: Dario Marchetti, ex piloto y actual director técnico e instructor jefe de la Ducati Riding Experience (DRE). Además de ofrecer una charla exclusiva a todos los asistentes, Marchetti llevó su experiencia a la práctica entrando en pista con los participantes para observar cómo ruedan y corregir detalles de su pilotaje. En ocasiones, incluso se puso delante de ellos para marcar la trazada ideal y que pudieran aprender siguiéndolo de cerca, convirtiendo esta experiencia en un auténtico privilegio para cualquier ducatista.

Además, el Ducati Day 2025 reunió a colaboradores que aportarán un toque único al evento: BBVA, La Caixa, Ahembo, Tropical, Pirelli, Fred Olsen, Canaryride, Tirma, Cata y Bebe, Restaurante Anteo y Oakberry. Además, para completar la oferta de ocio, también estuvieron presentes Pantera Peluquería, que ofrecía crear el mejor look para todos los Ducatistas, e Ink By Jade, que sorprendió a todos con diseños exclusivos que los asistentes podrán tatuarse de forma totalmente gratuita durante el evento.

El Ducati Day no es solo un evento: es la celebración de una familia unida por la misma pasión, la oportunidad de reencontrarse con amigos, vivir la emoción del circuito y descubrir el universo Ducati.

Temas

Ducati

Maspalomas