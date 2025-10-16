Gran Canaria Walking Festival patea por Guía, San Bartolomé de Tirajana, Artenara y Teror El festival internacional de senderismo programa este año cuatro rutas para adentrarse en la naturaleza de la isla

Amantes del senderismo de todo el mundo se embarcarán en una nueva aventura con el Gran Canaria Walking Festival 2025, el encuentro de senderismo que organiza anualmente Gran Canaria Natural & Active y que cuenta con el patrocinio oficial del Cabildo a través de Turismo de Gran Canaria y la colaboración de los municipios de Artenara, Teror, Guía y San Bartolomé de Tirajana.

La XIV edición se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre y tendrá un programa renovado que reúne cuatro nuevas rutas por la diversidad paisajística de la isla. Los 136 participantes inscritos podrán conocer mejor los cuatro municipios citados a través de sus senderos, cultura y gastronomía.

Entre los senderistas hay nacionalidades como la alemana, británica, escandinava, islandesa, italiana, neerlandesa, polaca, francesa y suiza. También participan visitantes de Andalucía, Galicia, País Vasco, Baleares, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, asemás de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Esta iniciativa se presentó este jueves por el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo; Miriam Rodríguez, propietaria de Artenatur y asociada a Gran Canaria Natural & Active; Barbara Svehlakova, gerente de la Asociación Gran Canaria Natural & Active; y el concejal de Turismo de Artenara, Javier Díaz Santana.

«Este es un evento consolidado dentro de la oferta de Turismo Activo de la Isla», expuso Carlos Álamo. «Es un festival que representa perfectamente el espíritu de turismo sostenible y respetuoso con el entorno que pretendemos e impulsamos. Uno que pone en valor nuestro patrimonio natural, la riqueza de la cultura y la vida de los pueblos del interior de Gran Canaria», remarcó.

Con más de diez años de trayectoria, este evento se ha consolidado como una de las citas imperdibles del senderismo mundial, atrayendo a personas con diversa experiencia y edad. Aunque ya contaba con la fiel asistencia de senderistas repetidores de la isla y del resto de España, el festival ha logrado posicionarse entre los principales países europeos e incluso de otros continentes.