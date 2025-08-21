Gran Canaria prepara un sistema de alerta temprana de inundaciones Los equipos para medir el caudal irán en los barrancos de Las Goteras, El Balo, Buenavista, El Polvo, Maspalomas, Puerto Rico, Mogán y El Draguillo

La estación de medición del barranco de Buenavista se ubicará en este tramo urbano.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 22:47

Las seis cuencas de la isla declaradas de riesgo potencial significativo de inundación fluvial y las dos que presentan un riesgo constatado serán dotadas de un sistema automático de alerta temprana por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo para reducir el riesgo de posibles desgracias en caso de que se produzcan avenidas.

Aunque el dispositivo cubrirá inicialmente los barrancos de Las Goteras, El Balo, El Polvo, Buenavista, Maspalomas y Puerto Rico, los seis con riesgo significativo, y los de Mogán y El Draguillo, los dos de riesgo constatado, la plataforma se configurará para toda la demarcación de la isla, de manera que en el futuro se puedan integrar más modelos.

El adjudicatario del contrato licitado debe suministrar, configurar y poner en producción un sistema automático de información hidrológica que permita la adquisición, transmisión, almacenamiento y visualización de datos hidrológicos e hidráulicos en tiempo real de esas cuencas, un dispositivo que alimentará al sistema de alerta temprana de inundaciones para la correcta predicción hidrológica.

Para ello está previsto instalar estaciones de medición, una red automática de telemedida y transmisión de información en tiempo real y equipos de tratamiento de la información en el centro de control de datos Datagran, sobre el que el adjudicatario deberá integrar los datos capturados.

Ampliar Cuencas a monitorizar y situación prevista para las estaciones de medición de caudal. C7

Las estaciones de medición de caudal y nivel se ubicarán en los cauces de las ocho cuencas citadas para monitorizar variables hidráulicas de los barrancos. Serán 10 y, además de en los ocho mencionados, irán en los barrancos de Masaciega y La Tabaquera.

Con el mismo fin se instalarán tres estaciones de nivel en embalses para determinar otras variables derivadas, como el volumen embalsado. Además, como las presas de Ayagaures, La Gambuesa y Fataga, propiedad del Consejo Insular de Aguas, ya disponen de sensor de nivel, el adjudicatario las integrará en el sistema automático de información.

En cuanto a los equipos de adquisición, almacenamiento local y transmisión de datos hidrométricos, encargados de recoger la información captada por los sensores, homogeneizarla, almacenarla y prepararla para su transmisión hacia Datagran, se suministrará un equipo por cada estación de medición, 13 en total.

Ampliar Tramo el barranco de El Polvo en el que se pondrá la estación de medición de nivel. C7

Estos equipos contarán con dos componentes separados (no integrados), uno de adquisición de datos y almacenamiento y otro de transmisión, para prevenir dos supuestos. En primer lugar, esta configuración evitará la sustitución del equipo al completo si falla uno de los componentes y, en segundo lugar, si se actualizan las tecnologías de transmisión de datos no se forzará la sustitución del equipo al completo.

Generación de alarmas

El equipo deberá generar alarmas en función de, por lo menos, superación de umbrales por arriba y por abajo y superación de gradientes. También admitirá cambios de configuración, por ejemplo de la frecuencia de muestreo, cuando se produzca un determinado evento. Además, debe tener la posibilidad de enviar alarmas por SMS.

El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 1,36 millones de euros, el plazo de ejecución es de 12 meses, el periodo de garantía es de 4 años y el plazo para presentar ofertas acaba el 12 de septiembre.