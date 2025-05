Gran Canaria se posiciona ante el mercado chino como el mejor destino sostenible en Europa para el turista de montaña

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 30 de mayo 2025, 11:35 Comenta Compartir

La isla de Gran Canaria ha sido protagonista absoluta, este jueves 29 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de Turismo de Montaña de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña, conocidapor las siglas IMTA, y que, acogió el Palacio de Congresos Expomeloneras con presencia de cerca de 200 participantes, en su mayoría con origen en China, país que lidera el movimiento internacional de clientes en destinos de rurales de todo el mundo y que, con esta iniciativa, pone ahora el foco de su interés turístico en la geografía y naturaleza de Gran Canaria

IMTA es una organización internacional no gubernamental sin fines de lucro, establecida en 2017, con la aprobación del Consejo de Estado de la República Popular China y formada voluntariamente por organizaciones, grupos e individuos relacionados con el turismo de montaña de todo el mundo. Este congreso, con motivo del Día Internacional del Turismo de Montaña, pretende potenciar el conocimiento que se tiene de Gran Canaria en el mercado chino, al tiempo que facilitar una cooperación empresarial, analizar y promover las experiencias positivas en el desarrollo del turismo de montaña, impulsar la prosperidad de la economía de la montaña y promover el desarrollo sostenible del turismo de montaña y el ecoturismo.

«Estamos ante uno de los congresos de turismo de montaña más importantes del mundo y para Gran Canaria es muy bueno acoger en nuestra isla a una organización como IMTA que, además, apuesta y avanza en valores que nosotros defendemos para la isla, que es la cuestión de la sostenibilidad, la defensa de las comunidades locales y la diversificación de la oferta turística para generar nuevos atractivos, más allá del turismo de sol y playa, con la importancia y el valor añadido que presenta hoy en día el cliente chino», manifestó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Por su parte, Dominque de Villepin, presidente de IMTA y exprimer ministro de Francia, aseguró que «estar en Gran Canaria es un placer y, sobre todo, una oportunidad para todos, con la intención de crear y reforzar lazos de unión más potentes con una región, como China, que es estratégica, y que en términos turísticos presenta potencialidades muy grandes», expuso el político y escritor francés que se encuentra en la isla para participar en este evento.

«Para nuestra organización, por otro lado, es muy importante aumentar su presencia en ,y, por supuesto en Gran Canaria, que es un destino muy importante en Europa. Este congreso puede y debe traducirse en una mayor presencia de clientes chinos, asiáticos y de todo el mundo en la isla, interesados en conocer la montaña de Gran Canaria, un destino que tiene infraestructuras increíbles además de una diversidad enorme de posibilidades de ocio, culturales y turísticas», expuso Villepin.

Villepin apuntó que el objetivo del congreso está en ofrecer una visión global, unir fuerzas, mediante mecanismo de cooperación, para impulsar el desarrollo sostenible de los entornos de montaña, al tiempo que se persigue el beneficio para las comunidades locales. «El objetivo último es mejorar la vida de la gente que vive en entornos rurales de montaña de todo el mundo», señaló.

En su discurso, recalcó que una de las prioridades del turismo de montaña debe estar en el respeto de las culturas, la búsqueda de un futuro próspero y un vínculo para unir pueblos, además de defender el beneficio de las comunidades locales como el objetivo prioritario de la actividad turística sostenible en entornos de montaña.

Turismo de Gran Canaria ha organizado un programa de visitas en paralelo para un mayor conocimiento de los 200 congresistas que se encuentran en la isla, con la intención de exportar la mejor imagen posible de Gran Canaria para un mayor conocimiento del ciudadano chino.

Así lo explico el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, que intervino en el panel dedicado al bienestar y el ocio como elementos que lideran las nuevas tendencia de la vida en la montaña. Este señaló que, actualmente, gracias al reclamo de la casa y la ruta de la escritora china Sanmao, la isla recibe a unos 35.000 clientes chinos al año.

«Ahora hemos detectado una oportunidad estratégica para el crecimiento de la facturación, que no en volumen, gracias al interés del cliente chino en la montaña. Llevamos varios años trabajando este segmento y tenemos un acuerdo de hermanamiento con la provincia de Guizhou y nos han reconocido como el mejor destino de montaña de 2024. Con todo se trata de un cliente de gasto superior y valor añadido, que está dispuesto a gastarse más en nuestro destino y hacerlo mediante una propuesta diversificada, complementaria y sostenible», planteó éste.

El año 2025 marca el 20 aniversario del establecimiento de una asociación estratégica integral entre China y España, donde el turismo emerge como un sector clave dentro de esta asociación, preparado para nuevas oportunidades de cooperación. Así lo desatacó Miguel Sanz, director general de Turespaña. «Gran Canaria es un destino donde se valora mucho la naturaleza y la montaña, con casi la mitad de su geografía protegida. Lo mismo pasa en España donde la mita del territorio conforma sistemas montañosos. Somos un país rico en diversidad, reservas de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Ahora se trata de ver cómo utilizamos estos recursos en favor de un desarrollo que sea sostenible para la sociedad y el medioambiente. Estamos desarrollando la transformación sostenible del turismo español, para reducir la huella de carbono y mejorar la vida de los residentes».

El evento cuenta con la participación de importantes organizaciones internacionales, en ellos: el departamento de Turismo de la Naciones Unidas, Pacific Asia Travel Association (PATA), Global Tourism Economy Forum (GTEF), Mountain Partnership Secretariat (MPS) hosted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y la Oficina Nacional de Turismo de China en Madrid.

Además, cuentan con protagonismo destacado la provincia de Guizhou, con quien la isla de Gran Canaria mantiene un hermanamiento desde hace varios años. En el acto de inauguración intervinieron: Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Liang Nan, consejero de la Embajada de la República Popular China en España; Christine Brew, representante de la ONU en el área de Turismo; Yang Changqing, director of the Oficina Nacional de Turismo de China en Madrid, y Dominique de Villepin, presidente de IMTA. Además, intervino de manera telemática Miguel Sanz, director de Turespaña.

Se estima que el 8% de la población mundial habita en entornos de montaña, espacios que se han convertido en grandes atractores de clientes turísticos. Esta iniciativa enfatiza el diálogo intercultural y la integración innovadora, fomentando la colaboración entre gobiernos, empresas, comunidades y otros actores para impulsar un turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y la sociedad.

Su objetivo es promover la armonía entre el ser humano y la naturaleza, y entre el ser humano y la sociedad, contribuyendo así al desarrollo sostenible global del turismo. En este sentido, el congreso programó foros como el titulado 'Innovación en Turismo de montaña y participación comunitaria local'; 'La cultura y el turismo de montaña potencian los medios de vida sostenibles y el bienestar' o 'Integración del Turismo de Montaña y la Cultura Local'.