CC Gran Canaria pide la implicación y actuación del Cabildo para prevenir el suicidio Vidina Cabrera mantuvo una reunión con el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez, en la que le informó de que llevarán el asunto al próximo pleno con una moción

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:07

Coalición Canaria (CC) quiere que el gobierno de la isla dé un paso adelante para aportar soluciones a un problema de salud pública de primer orden: el suicidio. Con este objetivo, el grupo en el Cabildo de Gran Canaria llevará al próximo pleno una moción solicitando la implicación y actuación del gobierno insular en la prevención del suicidio. Así lo informó la consejera portavoz de los nacionalistas en la institución insular, Vidina Cabrera, durante la reunión que mantuvieron con el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez.

Cabrera apunta que los datos requieren reflexión y actuación por parte de las instituciones públicas y que, en concreto, demandan que el gobierno insular declare su compromiso firme con la prevención del suicidio; que impulse campañas de sensibilización en Gran Canaria dirigidas a la ciudadanía en general y a los centros educativos; y que promueva convenios de colaboración con entidades sociales, colectivos y colegios profesionales vinculados a la salud mental para fortalecer la prevención y el acompañamiento, así como facilitar espacios de apoyo psicológico y social.

«El suicidio es ya la primera causa de muerte no natural en Canarias, por encima incluso de los accidentes de tráfico, una realidad que debe remover conciencias y situar este problema como un asunto prioritario de la agenda política y social«, subrayó Vidina Cabrera.

«No podemos obviar que los Cabildos, conforme a la Ley 8/2015 de Cabildo Insulares, tienen competencias en servicios sociales, en la gestión de la dependencia y en el apoyo a las personas más vulnerables. Desde este marco tenemos tanto la responsabilidad como la capacidad de actuar, reforzando la atención social, tejiendo redes comunitarias de apoyo y colaborando con entidades y profesionales que ya trabajan sobre el terreno. Sin lugar a dudas, el Cabildo de Gran Canaria debe comprometerse en la prevención del suicidio desde sus competencias«, añadió la consejera nacionalista.

La incidencia es especialmente alta en la tercera edad

La consejera portavoz apuntó que «los factores de riesgo son múltiples, pero prevalece el aislamiento social, consumo de drogas y alcohol, enfermedades crónicas o antecedentes familiares de suicidio. A ello se le suman elementos de carácter social y económico que actúan como detonantes: la precariedad, la falta de apoyo emocional o la ausencia de recursos accesibles«.

Cabrera subrayó que «la incidencia es especialmente alta en la tercera edad, en hombres triplica a la de mujeres y ha incrementado en menores de 19 años. Canarias llegó a registrar en 2022 el 21% de los casos de menores de 19 años de toda España. Y en general, sin detallar rango de edad, Canarias persiste una de las tasas más elevadas del Estado«.

Vidina Cabrera insistió en que las cifras esconden un drama humano, familias rotas y una comunidad golpeada. Y con ello, «los representantes públicos no pueden permanecer indiferentes, que hablar de suicidio con responsabilidad y actuar en consecuencia no es una opción, es un deber moral y político«, dijo.