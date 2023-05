«Gran Canaria tiene un modelo, un proyecto y una trayectoria. Tiene credibilidad»

Lleva 8 años llevando las riendas del Gobierno insular, siempre con un tripartito de izquierdas.

–Si fuera el candidato más votado pero sin mayoría absoluta, ¿a qué otras fuerzas invitará a compartir el Gobierno insular?

–Siempre he defendido conformar pactos de progreso, tanto que en este mandato invitamos a participar a Podemos sin necesitar sus votos, pero por encima de los pactos siempre tiene que haber un programa de gobierno conjunto y compartido.

–¿Tiene líneas rojas para los pactos de gobierno o dependerá de cómo se conformen las mayorías en el Gobierno de Canarias y otras administraciones?

–Los llamados pactos en cascada no van a tener ninguna influencia en el Cabildo. No pueden condicionar la política de la isla aunque pueden afectar a la conformación de gobiernos. Influyó de hecho en el anterior mandato cuando se había conformado un pacto PSOE-PPpara sustituirme en la Gobierno insular y no se materializó. Las líneas rojas con otras organizaciones políticas solo las pongo con aquellas que no respeten el ordenamiento democrático y los derechos alcanzados y solo me ocurre una.

–¿Por qué la cartelería electoral del 28M de NC al Cabildo es distinta de la de los ayuntamientos y el Parlamento de Canarias?

–Lo hemos hecho siempre así, desde mi primer mandato, una campaña singularizada para la isla. Se nos ha respetado y la seguimos manteniendo. Jugamos con los colores de la isla y con el modelo que hemos defendido, pero con elementos comunes con Nueva Canarias.

–¿Hasta qué punto se pensó repetir como candidato al Cabildo o dejar la política después de 32 años como cargo público?

–Hubo momentos en que el porcentaje de dejarlo y tener una vida más tranquila fue mucho más alto que el de seguir en la política, pero luego sometes el tema a reflexión con la familia y los compañeros y al final opté por presentarme de nuevo y afrontar este reto. Me veo con ganas, con fuerzas y con ilusión para terminar el trabajo empezado.

–Lleva 8 años gobernando un tripartito de izquierdas. ¿En qué se diferencia su candidatura de las otras dos?

–Aquí se ha conformado un gobierno sólido que ha dado respuesta a los problemas de la isla con una propuesta ecosocial definida dentro del concepto de ecoísla. Hemos implantado en Gran Canaria un modelo de desarrollo sostenible ligado a la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la soberanía hídrica, a la diversificación de la economía, a la potenciación de la economía azul y circular, a la movilidad sostenible... Ese discurso lo puso en marcha NC en el primer mandato y ahora la mayoría de partidos lo asumen, pero la diferencia está en que nosotros tenemos claro el modelo. Viene de una trayectoria histórica. Nosotros peleamos porque el gas no fuera una alternativa energética para la isla y hoy todos lo han asumido. Las diferencias siguen siendo notables.

–¿Qué aciertos destacaría de su gestión durante los dos últimos mandatos?

–El más importante es haber fijado una hoja de ruta, un plan de futuro para Gran Canaria del que ya es imposible dar marcha atrás. Se ha conseguido además, y es algo histórico, darle la vuelta a la distribución del PIB insular. Gran Canaria lidera hoy el crecimiento económico del archipiélago, la creación de empleo, la implantación de renovables, la producción de alimentos por el sector primario, el sector audiovisual, el reciclaje... También destacaría la obra de Salto de Chira que nos pone en la vanguardia mundial en el binomio energía-agua, y que la diversificación de la economía es más real que nunca.

–¿Qué iniciativas puestas en marcha desde que es presidente espera ver terminadas durante el próximo mandato?

–Salto de Chira empezará a meter agua en las presas en el primer trimestre de 2024. Me gustaría ver terminada la obra en este mandato. Y ver avanzadas las obras del tren y ver terminado y ampliado el plan sociosanitario. Yestoy convencido de que esta será la única isla en la que se instale eólica marina en los próximos años y de que veremos un porcentaje de aportación de las renovables al consumo de energía eléctrica del 60%.

–El motor económico de la isla ¿necesita más número de turistas o mayor gasto de los turistas que vienen?

–Necesita más estancia y más gasto en la isla y que el gasto se distribuya en el conjunto del territorio insular y de manera más amplia en la sociedad. Tenemos 1,6 millones de turistas menos que Tenerife y solo 300 millones de euros de diferencia en los ingresos. Nuestro visitante genera más recursos.

–Hace algunos años no estaba convencido de la conveniencia del tren. Ahora sí. ¿Por qué?

–Tenía dudas, es verdad, porque no disponía de toda la información. El tren va soterrado en la mayoría de su recorrido. Es casi un metro. Esta isla no soporta más carreteras y una continua proliferación de vehículos. La única vía de comunicación con el sur tiene problemas de tráfico evidentes, se colapsa con cualquier accidente y no caben más carriles. El tren puede ser otra manera de comunicarnos. Es un medio de transporte público, económico y sostenible.

–Soy un indeciso. ¿Por qué debería colocar en la urna la lista que encabeza Antonio Morales?

–Porque esta isla tiene un proyecto creíble, no estamos vendiendo humo sino realidades, hechos. En 8 años hemos logrado darle la vuelta a la economía insular y hay un proyecto de futuro trazado para generar empleo y riqueza. Esta isla tiene un modelo, un proyecto y una trayectoria. Tiene credibilidad para afrontar los retos del futuro.