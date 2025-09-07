Gran Canaria invade Teror para celebrar a su patrona La villa mariana es la meta de miles de romeros y peregrinos, vigilados por más de 400 efectivos

Teror es este domingo la meta de miles de peregrinos, el decorado de la romería ofrenda más multitudinaria y colorida de Gran Canaria y el escenario en el que la identidad insular representará sus costumbres más arraigadas. Todos los caminos tienen como meta la basílica aunque la motivación sea tan diversa como la vida misma.

Como es habitual, la principal carretera de acceso, la GC-21, se utilizará como vía de entrada a Teror y la que une este municipio con Arucas, la GC-43, servirá como vía de salida. Ambas tendrán sentido único desde las 07.00 horas del domingo hasta las 15.00 de este lunes.

En ese horario existirá un servicio permanente de seguridad y vigilancia a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de entrada y salida, con puntos de control en distintos accesos al casco de Teror, por San Matías, el cruce de Los Llanos y las vías GC-219, GC-21 y GC-433.

No obstante, en la noche de este 7 de septiembre, entre las 19.00 y las 02.00 horas de la próxima madrugada, la GC-21 desde Ciudad del Campo a Teror permanecerá totalmente cerrada al tráfico rodado para facilitar la peregrinación.

Además, también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, en el tramo de Tamaraceite a Teror, desde las 11.00 de este domingo hasta las 15.00 de este lunes.

Ampliar Peregrinos camino de Teror. Arcadio Suárez

El enconsertado formato de la romería-ofrenda, ideado por Néstor Luján con la colaboración del artista Santiago Santana, a sugerencia del Cabildo, aplicado desde el año 1952 alcanza ya su edición número 73. Solo la pandemia de la covid impidió su celebración en los años 2020 y 2021. Empezará a las 16.00 horas, momento en que la Virgen del Pino saldrá de la basílica.

A las 22 carretas que recorrerán la distancia que separa el Castañero Gordo de la basílica, y los grupos folclóricos que las acompañan, se unirán este año, tras varios ejercicios sin hacerlo, los bailarines de la isla El Hierro que tanto cariño despiertan por su autenticidad y el colorido de sus trajes. Será una de las novedades de esta romería.

Por decimotercer año consecutivo, 52 niños y niñas darán paso en forma de décimas espinelas y por parejas, a cada una de las ocho islas del archipiélago representadas en la romería, así como a las 22 carretas que llevarán ofrendas a la Virgen. Las 44 décimas que presentarán nacieron en la Escuela Verseadora de Tasarte, recientemente creada a través de un proyecto de divulgación cultural de la Fundación Ochosílabas que coordina Yeray Rodríguez.

Para que la Fiesta Mayor no desvaríe más de 400 efectivos vigilarán las entradas y salidas al mogollón más canarión de todos, en el que el vidrio está vetado, el carisma está en los timples y la diversión es compatible con la devoción, las promesas conviven con las folias y un ejercito de voluntarios y trabajadores anónimos hace, desde las trincheras de El Pino, que la casa no se desordene.

La Patrona de la Diócesis de Canarias recibirá a los peregrinos y romeros ataviada con el manto celeste, un regalo del Cabildo confeccionado en 1962 por las monjas del Císter de Breña Alta, en La Palma, y que una vez hecho el entonces obispo, Antonio Pildain, ordenó guardar en el Císter de Teror hasta que la imagen lo estrenó en la bajada del camarín que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1967.

Ampliar Voluntarios de Cáritas ordenando las ofrendas en el interior de la basílica. Arcadio Suárez

El fin de semana los vecinos y visitantes de Teror podrán disfrutar también del espectáculo pirotécnico previsto a las 12 de la noche de este domingo y este lunes lunes 8 de septiembre del concierto del mítico grupo 'El Consorcio' que cerrará la jornada.

Aunque el grueso de los peregrinos acudirá a lo largo del 7 de septiembre a la villa mariana, durante el día y la noche, los grancanarios han escalonado su caminata hasta Teror a lo largo de este extenso fin de semana aprovechando que el 8 de septiembre es festivo en la isla. Lo es desde el año 2005.