Gran Canaria Geotermia contrata a la consultora neozelandesa JRG Energy para coordinar los futuros sondeos Fundada por un equipo de consultores energéticos se ha especializado en la perforación, registro y gestión de este tipo de proyectos en todo el mundo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:21

La sociedad Gran Canaria Geotermia S.L. ha formalizado la contratación de la consultora internacional JRG Energy, con sede en Nueva Zelanda, para la coordinación técnica del proyecto de viabilidad de aprovechamiento de energía geotérmica profunda en el sureste de Gran Canaria.

Esta empresa fundada en 2013 por un equipo de consultores energéticos no solo impulsa proyectos de geotermia avanzada y calor directo en Nueva Zelanda, sino que se ha convertido en líder internacional en ingeniería, consultoría estratégica y gestión operativa para múltiples sectores energéticos y productivos. Su participación en el proyecto de Gran Canaria marca un hito en el avance hacia una fuente de energía constante, renovable y gestionable, que podría complementar el resto de energías renovables de la isla en los próximos años.

Su especialización en perforación, registro y gestión de pozos geotérmicos le ha llevado a desarrollar múltiples proyectos a nivel mundial, donde desarrolla modelos de reservorio y estudios de viabilidad para nuevos pozos y para optimizar activos existentes, consultoría técnica para proyectos de generación eléctrica y aplicaciones directas, estudios de prefactibilidad para calefacción industrial geotérmica, soporte técnico en exploración y gestión de pozos, formación, o diseños de infraestructura y producción energética, desarrollo de proyectos de calor directo, calefacción de distrito y aplicaciones en sectores industriales.

Esta nueva fase forma parte del plan Ageogc EV, financiado por el programa 'Geotermia Profunda' y gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos europeos Next Generation EU.

Para esta iniciativa, el Gobierno de España ha destinado 15 millones de euros a la isla de Gran Canaria. Este presupuesto está dentro de una subvención de 106,2 millones de euros para desarrollar diez proyectos de investigación de energía geotérmica en el archipiélago.

Durante los últimos meses, más de treinta profesionales del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) han realizado trabajos de prospección geotérmica en la zona autorizada, a través de estudios geoquímicos, geofísicos y geológicos de superficie. Tras concluir esta primera etapa, el proyecto se adentra ahora en la fase de exploración profunda, que incluye tres sondeos de hasta 2.700 metros de profundidad con el fin de obtener datos directos del subsuelo.

JRG Energy asumirá la responsabilidad de coordinar los trabajos preparatorios y la ejecución de los sondeos, supervisar el cumplimiento de estándares técnicos y normativos, y aportar su experiencia en planificación, evaluación de recursos y gestión de proyectos de gran profundidad.

El presidente de Gran Canaria Geotermia y consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, ha subrayado la importancia de esta nueva etapa: «Gracias a JRG Energy iniciamos una fase clave para el proyecto. Tras los estudios realizados por Involcan, toca dar un paso adelante hacia una exploración más detallada», ha afirmado.

Por su parte, el director ejecutivo de JRG Energy, John Gilliland, ha valorado la oportunidad de colaborar con Gran Canaria: «Gracias a nuestra experiencia internacional en la gestión de proyectos geotérmicos, podremos ponernos al servicio de Gran Canaria. El trabajo que realizaremos ahora es fundamental para garantizar que la transición de la fase exploratoria a la de perforación se realice con rigor técnico», ha declarado.

Sobre Gran Canaria Geotermia SL

La sociedad Gran Canaria Geotermia S.L. está constituida por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc), Dando Drilling Spain S.L., Ayaguares Medio Ambiente S.L., Canary Islands Base S.L.U. Su objetivo principal es impulsar y coordinar las acciones necesarias para evaluar la viabilidad técnica y económica de los recursos geotérmicos en la isla.