Gran Canaria exhibe su modelo de economía creativa en la Cumbre Europea de la Moda Minerva Alonso destaca en Berlín el compromiso público con el sector y la necesidad de que Europa refuerce el apoyo a la moda de autor

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 17:07

Gran Canaria ha completado con éxito su participación en la Cumbre de la Alianza Europea de la Moda (European Fashion Alliance-EFA), donde su estrategia de impulso público al sector textil ha sido reconocida por más de una veintena de organismos internacionales. La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, expuso el modelo que la institución insular desarrolla desde hace tres décadas a través del programa Gran Canaria Moda Cálida.

Durante su intervención, Alonso explicó las distintas líneas de apoyo al sector -evento de promoción, ayudas directas al emprendimiento, subvenciones, becas y formación especializada- que han permitido convertir la moda en un ámbito estratégico de desarrollo económico. «Hemos podido compartir este programa de apoyo público al sector de la moda de la isla de Gran Canaria, el programa Gran Canaria Moda Cálida, dando a conocer todas las líneas de trabajo que desde un gobierno pueden dedicarse al sector de la moda», afirmó.

La consejera destacó además el posicionamiento internacional de la Gran Canaria Swim Week, la única pasarela profesional de moda baño de Europa, que ya actúa como plataforma de referencia para marcas europeas y americanas. «Nos hemos encontrado 29 organismos de moda, entre los que se encuentran algunos muy importantes como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, que han sabido valorar el compromiso y la apuesta pública que hace el Cabildo de Gran Canaria», subrayó Alonso. Según añadió, ese reconocimiento ha llevado a que otras delegaciones reclamen a sus respectivos gobiernos una mayor implicación en sus propios ecosistemas creativos: «Lo han tomado como un ejemplo para reclamar a sus gobiernos en los países donde ellos trabajan día a día con las empresas que se dedican a la moda de autor».

La participación en Berlín ha servido también para reforzar alianzas estratégicas que permitan continuar posicionando a Gran Canaria como puente entre el mercado europeo y el americano, generando nuevas oportunidades de comercialización para los creadores de la isla y atrayendo inversión vinculada al talento, el diseño y la economía azul. Alonso valoró el resultado como un impulso clave para los próximos años y defendió que Gran Canaria seguirá afianzando un modelo que combina identidad, sostenibilidad y competitividad: «Para nosotros, este reconocimiento es el impulso perfecto para seguir trabajando por un sector que representa creatividad, identidad, sostenibilidad y futuro para la isla».