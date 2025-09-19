CC Gran Canaria demanda medidas al Cabildo para proteger a los peatones de la carretera por Cuesta Ramón Vidina Cabrera, Julio Rodríguez y David Suárez, visitaron la zona y mantuvieron un encuentro con vecinos en el que informaron que llevarán el asunto al próximo pleno del mes de septiembre con una moción que ya han presentado

Proteger al peatón y prevenir accidentes en la carretera Cuesta Ramón, en Marzagán. Con este objetivo, el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo demanda al gobierno insular la mejora de la seguridad en este punto de la GC-100 proponiendo la implantación de medidas de calmado de tráfico, incluyendo un semáforo, y la adecuación del margen izquierdo de la GC-100 para el tránsito peatonal en condiciones de seguridad, según informan los nacionalistas.

La consejera portavoz del grupo en el Cabildo, Vidina Cabrera, el consejero del mismo grupo, Julio Rodríguez, y el edil portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, visitaron la zona y mantuvieron un encuentro con vecinos en el que informaron que llevarán el asunto al próximo pleno de septiembre con una moción que ya han presentado.

Para Cabrera, «el alto tránsito de vehículos por la vía, unido al alto tránsito peatonal de estudiantes y al historial de accidente que se han sucedido en la vía hacen que atender este punto de la GC-100 para ofrecer garantías de seguridad a los peatones sea un asunto prioritario. Hablamos de una necesidad de los vecinos de la zona que tiene que ver con la integridad física. Así nos lo han manifestado ellos. Es una demanda vecinal», y añadió: «La situación se debe a que la carretera atraviesa barrios residenciales con una alta densidad de población en sus márgenes y a la existencia de centros escolares en la zona». Además, apuntó que los estudiantes deben cruzar y transitar por los márgenes de la carretera para ir a sus casas y centros escolares.

En esta línea, Rodríguez apuntó al elevado grado de utilización de la vía, con más de 16.000 vehículos diarios. La solución que proponen los vecinos y de la que se ha hecho eco el CC es sencilla: implantar medidas de calmado de tráfico, con la inclusión de un semáforo que funcione a demanda o cuando los coches vayan a una velocidad superior a la conveniente.

Además, sería factible adecuar los márgenes de la carretera para que los peatones puedan transitar en condiciones de seguridad, máxime cuando un elevado número de usuarios están en edad escolar«. Asimismo, el consejero recalcó: «Nosotros no vemos ningún motivo por el que el Cabildo no pueda actuar con inmediatez en solucionar el problema de seguridad vial que existe en esta carretera».

Los nacionalistas insistieron en que han solicitado repetidamente la atención sobre la necesaria mejora de la movilidad en zonas rurales y periurbanas. En concreto, detallaron que hace más de un año el pleno del Cabildo aprobó la moción presentada por el Grupo Coalición Canaria para la elaboración de un programa que incluya actuaciones que fomenten la movilidad sostenible en zonas rurales e interurbanas.

Al respecto, comentaron que el consejero de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha incluido esta medida dentro de la actualización del Plan de Movilidad Sostenible de Gran Canaria, encargando el trabajo a un equipo de Madrid y «retrasando, de esta forma, la ejecución de cualquier medida concreta, como es el caso de esta carretera de Marzagán», comentaron.

David Suárez subraya la necesidad de mejorar «de forma urgente» la movilidad y la seguridad entre Cuesta Ramón y los centros escolares. Asimismo, reclama incrementar la presencia de la Policía Local, porque «Hoya de la Plata no puede ser la frontera de la ciudad. Miles de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria residen también en esta área y en barrios como Marzagán o Jinámar».