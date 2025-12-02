Gran Canaria celebra una década de Participación Ciudadana como referente autonómico y estatal

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 17:25 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria conmemoró este martes el décimo aniversario de la política pública insular de Participación Ciudadana, en un acto celebrado en la sede de Participa Gran Canaria (El Soco). El evento público estuvo presidido por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, y el director insular de Participación Ciudadana, Jorge Pérez Artiles. La institución celebra diez años de una línea de trabajo que ha convertido a Gran Canaria en un referente de gobernanza pública participada a nivel autonómico y estatal. El acto puso en valor el esfuerzo conjunto de administraciones, entidades públicas, asociaciones, profesionales y ciudadanía, destacando que la política insular de Participación, instaurada en 2015, ha supuesto «una década de construcción consciente e implementación de una política pública novedosa y de vanguardia», en palabras de Morales.

El presidente insular subrayó que «la democracia es más fuerte cuando se construye con la gente». Durante su intervención, Antonio Morales afirmó que estos diez años confirman la pertinencia de la participación ciudadana como un elemento diferenciador de un programa político progresista, «clave para un gobierno abierto, eficaz y comprometido con la mejora de la vida de la población». Resaltó que esta efeméride demuestra que «la gobernanza de las instituciones debe construirse colectivamente si queremos una isla próspera, justa y ambientalmente ejemplar para las generaciones venideras», además de señalar que «este aniversario es también el punto de partida para seguir fortaleciendo la democracia participativa en Gran Canaria».

Teodoro Sosa destacó «el modelo de progreso que no nació por casualidad». El consejero de Presidencia puso el acento en que estas políticas han supuesto «un cambio cultural dentro de la institución», consolidando una forma de gobernar basada en escuchar, dialogar y decidir con la ciudadanía. Recordó que esta apuesta ha sido posible gracias a «un trabajo laborioso e incansable con voluntad política y dirección estratégica».

El director insular de Participación Ciudadana, Jorge Pérez Artiles, indicó que «lo alcanzado constituye una base sólida para avanzar en el cambio de la cultura organizativa de la administración insular y en el empoderamiento y corresponsabilidad de la ciudadanía para tomar parte en las decisiones públicas». Reivindicó el papel de Participa Gran Canaria como herramienta para facilitar procesos, fortalecer el asociacionismo y construir capital social. Pérez Artiles concluyó afirmando que «hoy tenemos motivos para congratularnos porque hemos hecho juntos esta hoja de ruta de construcción colectiva» y apeló a seguir construyendo una isla «inclusiva, democrática y sostenible».

Participa Gran Canaria convoca a entidades, asociaciones y colaboradores a una celebración de los 10 años de la Dirección Insular el próximo viernes, 5 de diciembre, como colofón a esta puesta en valor de la década de trabajo compartido.

Durante estos diez años la Dirección Insular con su equipo administrativo ha promovido la cultura de participación ciudadana, en primer lugar regulando y asegurando el derecho y los mecanismos de participación; ha ahondado en la importancia del fomento de la democracia digital y la presencia de las nuevas tecnologías como elemento democratizador; ha impulsado la participación ciudadana en los gobiernos locales de toda la isla; ha mantenido una relación constante de colaboración y apoyo con las entidades sociales; ha apoyado la puesta en marcha de procesos participativos en intervenciones concretas en el territorio, a través de un consolidado programa de subvenciones y apoyos técnicos; ha liderado la operativización de la participación pública en espacios académicos y científicos; y ha consolidado el proyecto estratégico insular de la Agenda Ecoisla Gran Canaria 2030 con su conexión con el sector asociativo, privado y ciudadano.