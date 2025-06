El Gobierno informa desfavorable la regularización de Lomo los Azules Política Territorial no ve viable recategorizar el núcleo en San Bartolomé de Tirajana como asentamiento agrícola solo por hacer legal lo contrario a Derecho

Gobierno de Canarias ha informado desfavorable la modificación menor del Plan General de Ordenación que tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la regularización del núcleo de viviendas de Lomo los Azules, que se levanta sobre suelo rústico. El expediente abarcaría 41,82 hectáreas y beneficiaría a 44 viviendas aisladas entre sí y rodeadas de grandes extensiones agrícolas actualmente en producción, según informó el gobierno local al iniciar el trámite.

En esencia, la Comisión Autonómica de Informe Único, que depende de la Consejería de Política Territorial, entendió que «no es viable» esta modificación de planeamiento para recategorizar Lomo los Azules como asentamiento agrícola, «basada únicamente en la finalidad propuesta de convertir en legal lo que actualmente resulta contrario a Derecho». Este acuerdo se adoptó en la sesión del 18 de diciembre de 2024 pero no había trascendido.

La resolución es producto de las conclusiones obtenidas a partir de los informes sectoriales solicitados a las distintas consejerías, entre otras, a la Dirección General de Agricultura, para la que esta modificación, «con su consecuente cambio de usos del suelo, no debe ser a costa de la ocupación y consumo del suelo agrario para la legalización de viviendas de uso residencial que no tienen explotaciones agrarias y a las que se les podría dar el uso turístico y residencial» . Si se regulariza esta situación, a ojo de este departamento, se da lugar a una disminución de suelo productivo agrícola. Además, advierte de que en la propuesta se incluyen viviendas no vinculadas a explotaciones agrarias.

Pero aparte de estos peros, el Gobierno detecta hasta 11 infracciones al ordenamiento jurídico, y cita, entre otras, el cuestionamiento en sí de la viabilidad del asentamiento agrícola dado que la propia propuesta reconoce que su uso actual más consolidado es el residencial y no el agrícola.

Insta, además, a revisar los límites del asentamiento propuesto y a acreditar la efectiva puesta en explotación de los terrenos o el mantenimiento de las actividades agrarias y que la edificación existente y propuesta es proporcional a la explotación, no pudiendo haber más de una vivienda por parcela.

Reprocha que no se deje claro que los posibles crecimientos del asentamiento tengan que ver solo con la colmatación del espacio dentro de sus límites y que, en ningún caso, podrá superar el 25% de la edificabilidad residencial existente. También recomienda que se justifique que no se han producido reparcelaciones ilegales y le reclama acreditar la identificación de las personas propietarias.

El consistorio pedirá acogerse al PIO anterior al actual

Desde el gobierno local trabajan en un plan B. Los promotores de la modificación han presentado otra propuesta subsanando las deficiencias y que justo estos días recibió el visto bueno municipal. Ahora lo remitirán al Gobierno, al tiempo que pedirán al Cabildo acogerse a la disposición transitoria primera del Plan Insular de Ordenación (PIO), que permite regirse por el PIO anterior a los expedientes que empezaron a tramitarse antes de su entrada en vigor.