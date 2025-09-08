Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intersección donde se construirá la glorieta. C7

El Gobierno canario licita la rotonda para conectar la GC-200 y el casco de Mogán

El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad de los usuarios de esta vía de interés general y facilitar un flujo más ordenado de los vehículos

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:23

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha sacado a licitación la ejecución de la obra de mejora de la intersección entre la Avenida de la Constitución y la carretera GC-200, mediante la construcción de una glorieta a nivel en el punto kilométrico 58+990, en Mogán, según informa en un comunicado.

La actuación, incluida en el Convenio de Carreteras Canarias–Estado 2018-2027, tiene como objetivo mejorar la conexión viaria entre el pueblo de Mogán y la costa. El proyecto prevé un plazo de ejecución de diez meses y cuenta con un presupuesto base de licitación de 776.131,90 euros.

El consejero Pablo Rodríguez ha afirmado que «la nueva glorieta contribuirá a descongestionar el tráfico que atraviesa el casco urbano de Mogán, reducirá las molestias que sufren vecinos y vecinas y favorecerá una movilidad más ordenada tanto para residentes como para turistas».

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de octubre a las 19.00 horas, hora peninsular, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

Sobre la variante de la GC-200

De forma paralela, la consejería informa de que trabaja para ejecutar la variante de la carretera GC-200 a su paso por el casco de Mogán. Será una especie de circunvalación al pueblo moganero y ha sido diseñada para adaptarse al máximo a la orografía del terreno, con el fin de minimizar los movimientos de tierras y reducir el impacto visual en un entorno de alto valor paisajístico y natural.

En este sentido, supone una inversión estratégica para el desarrollo económico y turístico de la zona. El proyecto contempla una calzada de dos carriles de 3,50 metros, bermas de 0,75 metros y arcenes de 2 metros, teniendo en cuenta el elevado flujo de ciclistas que actualmente transitan por la GC-200. El arcén se ha dimensionado para que este colectivo pueda circular con seguridad, manteniendo la distancia adecuada respecto a los vehículos.

La ejecución de estas actuaciones mejorará significativamente la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio, a la vez que potenciará el desarrollo turístico y económico de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  3. 3 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  4. 4 Sin definición no hay estilo que valga
  5. 5 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  6. 6 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  7. 7

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  8. 8 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  9. 9

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno canario licita la rotonda para conectar la GC-200 y el casco de Mogán

El Gobierno canario licita la rotonda para conectar la GC-200 y el casco de Mogán