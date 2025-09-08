El Gobierno canario licita la rotonda para conectar la GC-200 y el casco de Mogán El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad de los usuarios de esta vía de interés general y facilitar un flujo más ordenado de los vehículos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha sacado a licitación la ejecución de la obra de mejora de la intersección entre la Avenida de la Constitución y la carretera GC-200, mediante la construcción de una glorieta a nivel en el punto kilométrico 58+990, en Mogán, según informa en un comunicado.

La actuación, incluida en el Convenio de Carreteras Canarias–Estado 2018-2027, tiene como objetivo mejorar la conexión viaria entre el pueblo de Mogán y la costa. El proyecto prevé un plazo de ejecución de diez meses y cuenta con un presupuesto base de licitación de 776.131,90 euros.

El consejero Pablo Rodríguez ha afirmado que «la nueva glorieta contribuirá a descongestionar el tráfico que atraviesa el casco urbano de Mogán, reducirá las molestias que sufren vecinos y vecinas y favorecerá una movilidad más ordenada tanto para residentes como para turistas».

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de octubre a las 19.00 horas, hora peninsular, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

Sobre la variante de la GC-200

De forma paralela, la consejería informa de que trabaja para ejecutar la variante de la carretera GC-200 a su paso por el casco de Mogán. Será una especie de circunvalación al pueblo moganero y ha sido diseñada para adaptarse al máximo a la orografía del terreno, con el fin de minimizar los movimientos de tierras y reducir el impacto visual en un entorno de alto valor paisajístico y natural.

En este sentido, supone una inversión estratégica para el desarrollo económico y turístico de la zona. El proyecto contempla una calzada de dos carriles de 3,50 metros, bermas de 0,75 metros y arcenes de 2 metros, teniendo en cuenta el elevado flujo de ciclistas que actualmente transitan por la GC-200. El arcén se ha dimensionado para que este colectivo pueda circular con seguridad, manteniendo la distancia adecuada respecto a los vehículos.

La ejecución de estas actuaciones mejorará significativamente la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio, a la vez que potenciará el desarrollo turístico y económico de la zona.