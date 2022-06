Gloria Trevi se 'soltará el cabello' junto a las drags en la gala más esperada

Maspalomas se prepara para vivir la noche más transgresora de su carnaval con la tan esperada Gala Drag Queen, que se celebrará el jueves 16 de junio, en la que doce candidatos se lo jugarán todo para coronarse con el título de reinona de este año.

La gala comenzará a las 21.30 horas y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en el Centro Comercial Yumbo, con uno de los escenarios más complejos que ha tenido esta fiesta en su historia.

Una gala que apuesta por la diversidad y la inclusión

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, destacó la importancia de este evento en el que se reivindica la tolerancia, la diversidad, la inclusión y la libertad de expresión. «Canarias es el espejo en el que todos y todas nos deberíamos mirar para aprender y avanzar en la construcción de ese mundo en libertad que nos merecemos. Esta gala es el perfecto ejemplo de una tradición que no oprime, sino que suma, incluye y empodera», afirmó Ángela Ponce, Miss Universo España 2018 y que será una de las juezas del concurso.

La gala estará conducida por el popular presentador de Televisión Española, Roberto Herrera. Además, la conocida actriz Antonia San Juan aportará un toque de humor a la noche con uno de sus aclamados monólogos.

Gloria Trevi, la sorpresa de la noche

Por si fuera poco, la cantante internacional Gloria Trevi, icono de la comunidad gay en todo el mundo, interpretará algunos de sus grandes éxitos y sorprenderá con su salvaje y característica puesta en escena.

La Gala Drag Queen 2022 será emitida en directo por la 2 Televisión Española a nivel nacional, en el canal internacional y también se podrá seguir en la web de Radio Televisión Española.

La cabalgata y la sardina despedirán el carnaval

Las fiestas carnavaleras llegarán a su fin este sábado 18 de junio con la Gran Cabalgata y el domingo 19 de junio con el Entierro de la Sardina.

Unas palabras llenas de agradecimiento

La cantante internacional Gloria Trevi dedicó unas palabras a la comunidad gay durante la presentación de la gala: «Para mí es más que un honor participar en este evento, porque es más que conocido que la comunidad gay fue la primera en ponerme el hombro para levantarme cuando pasé por una situación complicada en mi vida. Fueron las primeras personas en abrazarme y en apoyarme. Y eso lo voy a agradecer hasta el día que me muera».

Para terminar, añadió: «Mucho de lo que yo soy hoy en día, como cantante y como persona, se lo debo a ese público. A ese público que por ser juzgado, no juzga. Que por ser criticado, no critica. Que por ser señalado, no señala. A ese público que dice 'todos me miran', pero 'ábranse perras'».