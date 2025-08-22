Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una guagua de Global pasando por delante del Mercado de Vegueta. C7

Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes

A partir del 25 de agosto la línea 1 entre Cruce de Arinaga y Faro de Maspalomas pasará por Playa del Inglés

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:44

A partir del próximo lunes, 25 de agosto, la empresa de transporte público interurbano Global realizará modificaciones en el recorrido y/o horario de varias líneas, en concreto las que llevan los números 1, 34, 55 y 106.

Desde esa fecha, la línea 1 entre Cruce de Arinaga y Faro de Maspalomas pasará por Playa del Inglés.

La guagua de las 06.45 de la línea 34, San Bartolomé de Tirajana-Doctoral-Agüimes, se adelantará a las 06.40 horas.

La guagua de la línea 55, entre la capital y Valle de Jinámar, de las 22.00 de lunes a viernes laborables y la de las 21.50 de sábados, domingos y festivos pasará ahora por Eucalipto 2. Y en sentido contrario la de las 22.15 de lunes a viernes laborables y las 22.05 de sábados, domingos y festivos.

Por último, la línea 106 entre Gáldar y Buenavista de las 16.50 de lunes a viernes laborables) se retrasa a las 17.00, y en sentido contrario la de las 17.05 de lunes a viernes laborables se retrasa a las 17.15.

