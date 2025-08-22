Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes A partir del 25 de agosto la línea 1 entre Cruce de Arinaga y Faro de Maspalomas pasará por Playa del Inglés

Una guagua de Global pasando por delante del Mercado de Vegueta.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 12:44 Comenta Compartir

A partir del próximo lunes, 25 de agosto, la empresa de transporte público interurbano Global realizará modificaciones en el recorrido y/o horario de varias líneas, en concreto las que llevan los números 1, 34, 55 y 106.

Desde esa fecha, la línea 1 entre Cruce de Arinaga y Faro de Maspalomas pasará por Playa del Inglés.

La guagua de las 06.45 de la línea 34, San Bartolomé de Tirajana-Doctoral-Agüimes, se adelantará a las 06.40 horas.

La guagua de la línea 55, entre la capital y Valle de Jinámar, de las 22.00 de lunes a viernes laborables y la de las 21.50 de sábados, domingos y festivos pasará ahora por Eucalipto 2. Y en sentido contrario la de las 22.15 de lunes a viernes laborables y las 22.05 de sábados, domingos y festivos.

Por último, la línea 106 entre Gáldar y Buenavista de las 16.50 de lunes a viernes laborables) se retrasa a las 17.00, y en sentido contrario la de las 17.05 de lunes a viernes laborables se retrasa a las 17.15.